منتخب سوريا يودع كأس آسيا لكرة السلة

نيوزيلندا دخلت المواجهة بقوة وأظهرت تفوقاً واضحاً في الربعين الأول والثاني، لينتهي النصف الأول لمصلحتها بنتيجة 53 نقطة لقاء 21.

وعلى الرغم من محاولة سورية العودة إلى المواجهة في الربع الثالث، إلا أن نيوزيلندا استعادت تفوقها في الربع الأخير، لتنهي المواجهة لمصلحتها بفارق وصل إلى 39 نقطة.



من جهتها تفوقت اليابان على الفلبين 102-81. لينتقل المنتخب الياباني إلى ربع النهائي وإذ سيواجه أستراليا "حاملة اللقب" يوم الخميس المقبل. فيما سيواجه المنتخب النيوزلندي في الدور ربع النهائي نظيره ​الكوري الجنوبي​.

وفيما يلي برنامج مباريات يوم الأربعاء ربع النهائي:

إيران × الأردن الساعة 13:30 بتوقيت مكة المكرمة مباشرةً على beIN SPORTS 3 PREMIUM

لبنان × الصين الساعة 16:00 بتوقيت مكة المكرمة مباشرةً على beIN SPORTS 3 PREMIUM