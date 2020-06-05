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الدوري الألماني
كرة السلة

مايكل جوردان يتبرع بمئة مليون دولار لمنظمات مكافحة التمييز

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تبرع أسطورة كرة السلة الأميركية مايكل جوردان بمئة مليون دولار لمنظمات تكافح من أجل المساواة العرقية والعدالة الاجتماعية، في ظلّ موجات احتجاج في مختلف أنحاء البلاد على تسبب الشرطة بقتل المواطن الأسود جورج فلويد.

Reuters


وقال بطل الدوري 6 مرات في التسعينيات مع شيكاغو بولز الجمعة في بيان إن علامته التجارية ستوزع المبلغ على مدى عشر سنوات لمنظمات مختلفة في محاولة لمعالجة "العنصرية المتأصلة".

وتوفي فلويد عن 46 عاما بعد توقيفه في 25 أيار/مايو في مينيابوليس، مختنقاً تحت ركبة شرطي أبيض ضغط على عنقه لمدة تسع دقائق ولم يستجب لاستغاثاته.

وأعادت وفاة فلويد إشعال الغضب الذي لطالما شعر به كثيرون حيال استخدام عناصر الشرطة العنف بحق الأميركيين من أصول إفريقية، وأثارت موجة اضطرابات مدنية لا مثيل لها في الولايات المتحدة منذ اغتيال مارتن لوثر كينغ الابن عام 1968.

وأفادت وسائل إعلام أميركية أن الشرطة اعتقلت ما يقرب من 10 آلاف شخص خلال التظاهرات في مختلف أنحاء البلاد الأيام الأخيرة.

مايكل جوردان
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