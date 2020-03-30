ماركوس سمارت يتعافى من فيروس كورونا

وأصيب سمارت بفيروس "كوفيد-19" قبل 10 أيام وقال على حسابه على تويتر "شفيت قبل يومين من -كورونا -. لقد أكدت لي السلطات الصحية هذا الأمر".

وأضاف "شكراً لكم جميعاً على رسائلكم وصلواتكم، وأقوم بالمثل الى جميع المصابين بهذا الفيروس. لا تقوموا بأي مخاطرة، لنبقى متحدين من خلال البقاء متباعدين".

وسمارت هو أحد 14 لاعباً يدافعون عن ألوان أندية في الدوري الأميركي للمحترفين، أصيبوا بفيروس كورونا ومن أشهرهم نجم بروكلين نتس كيفن دورانت، والفرنسي رودي غوبير ودونوفان ميتشل من يوتا جاز.

وكان غوبير وميتشل أعلنا عن شفائهما أيضاً من هذا الفيروس الأسبوع الماضي غداة شفاء لاعب آخر أيضا هو كريستيان وود من ديترويت بيستونز.

وتوقف الدوري الأميركي في 11 أذار/مارس في اليوم ذاته الذي تبين فيه اصابة غوبير بفيروس كورونا.

وسجلت في الولايات المتحدة أكثر من 142 ألف اصابة بفيروس كورونا وإلى وفاة 2489 شخصاً، وذلك بحسب احصائية لجامعة جونز هوبكينز نشرتها الأحد.