ليبرون ينفي الدعوات في ليكرز لإلغاء الموسم

وعلّقت رابطة الدوري الأميركي للمحترفين المنافسات منذ 12 آذار/مارس الفائت بعد إصابة الفرنسي رودي غوبير لاعب يوتا جاز بفيروس "كوفيد- 19".

ونقل تقرير على شبكة "سي إن بي سي" الخميس عن وكلاء لاعبين لم يتم الكشف عن أسمائهم ومسؤولين في ليكرز، قولهم إن مالكي النادي قلقون من المسؤوليات بسبب المخاوف الصحية والنقص في الايرادات جراء اللعب أمام مقاعد فارغة.

إلا أن جيمس دحض التقرير مؤكداً أنه وزملاءه في ليكرز مستعدون لاستكمال الموسم عندما ترى السلطات الصحية أن الظروف آمنة.

وكتب جيمس عبر حسابه على تويتر "لقد رأيت بعض التقارير عن رغبة المسؤولين والوكلاء في إلغاء الموسم؟؟؟ هذا غير صحيح على الاطلاق".

وتابع "لا أحد أعرفه يقول شيئاً من هذا القبيل. ما إن يصبح الوضع آمناً، نرغب في أن ننهي الموسم. أنا جاهز وفريقنا جاهز. لا أحد يجب أن يلغي أي شيء".

ومما لا شك فيه أن اللاعبين سيكونون بحاجة للوقت والفرصة للعودة إلى التمارين واستعادة لياقتهم البدنية قبل استئناف المنافسات، حتى ولو خلف أبواب موصدة وفي أماكن محددة.

وقال متحدث باسم الرابطة ل "سي إن بي سي" أنه "من مسؤولية الرابطة أن تستكشف كل الخيارات من أجل استئناف اللعب هذا الموسم".

وتابع "نحن مدينون بذلك لجماهيرنا، الأندية، اللاعبين، الشركاء وكل من يحب اللعبة. في الوقت الذي تبقى صحة وسلامة الجميع أولويتنا، نواصل في تقييم كل الخيارات من أجل إنهاء الموسم".

وأكد أنه "في الوقت ذاته، نركز بشكل كبير على معالجة تأثير كوفيد-19 على موسم 2020-2021".

وسبق أن توصلت رابطة الدوري إلى اتفاق مع رابطة اللاعبين لخفض راتب كل لاعب بنسبة 25 في المئة بدءاً من 15 أيار/مايو المقبل.

كما وأعلنت رابطة الدوري أنها ستسمح للاعبين باستئناف التمارين الفردية في مقرات تدريبات الأندية بدءا من الثامن من أيار/مايو في المناطق التي تسمح الحكومات بذلك.



