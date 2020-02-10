ليبرون وكوري ودورانت في تشكيلة أميركية أولية

اختير ليبرون جيمس والنجمان المصابان ستيفن كوري وكيفن دورانت ضمن تشكيلة أولية من 44 لاعبا لمنتخب الولايات المتحدة الأميركية لكرة السلة الذي يستعد للدفاع عن ذهبيته في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 الصيف المقبل في اليابان.

وأورد بيان صادر عن الاتحاد الأميركي للعبة اسم جيمس المتوج باللقب الأولمبي ثلاث مرات، وزميله في لوس انجليس ليكرز أنطوني ديفيس، في التشكيلة الأولية المدججة بالنجوم، والتي ستتقلص إلى 12 اسما فقط.

ونقل البيان عن مدير المنتخب جيري كولنجيلو قوله "هذه أول خطوة للاتحاد الأميركي لكرة السلة من أجل اختيار 12 لاعبا سيمثلون الولايات المتحدة في المنتخب الأولمبي لكرة السلة للرجال في طوكيو 2020".

وتابع "على امتداد ما تبقى من موسم دوري المحترفين سنستمر في مراقبة كل اللاعبين. اختيار تشكيلة من 12 لاعبا فقط سيكون تحديا صعبا جدا وسنسعى مرة أخرى لاختيار أفضل فريق ممكن".

وسيتولى المخضرم غريغ بوبوفيتش، مدرب فريق سان انتونيو سبيرز، الإشراف على المنتخب الأميركي المتوج بالذهبية الأولمبية 23 مرة (رقم قياسي)، والباحث عن لقب رابع تواليا بعد بكين 2008، لندن 2012 وريو دي جانيرو 2016.

وأظهرت التشكيلة الأولية أن الاتحاد أبقى الباب مفتوحا أمام لاعبين يتعافون من الإصابات، مثل كوري (غولدن ستايت ووريورز) الغائب منذ تشرين الثاني/نوفمبر بعد خضوعه لعملية جراحية في يده اليسرى.

ولطالما أعرب كوري، أفضل لاعب في الدوري مرتين، عن رغبته في أولمبياد طوكيو. وسبق لكوري الذي يأمل في العودة الى الملاعب مطلع الشهر المقبل، أن انسحب من أولمبياد ريو 2016 بسبب مشاكل في الركبة والكاحل.

وورد في التشكيلة الأولية أيضا اسم زميل كوري كلاي طومسون الذي لم يخض أي مباراة هذا الموسم بعد خضوعه لجراحة في ركبته في تموز/يوليو 2019، علما أنه كان ضمن المنتخب المتوج في ريو 2016.

وكما طومسون، لم يخض زميله السابق كيفن دورانت أي مباراة مع فريقه الجديد بروكلين نتس منذ انضمامه إلى صفوفه الصيف الماضي، ولا يزال يتعافى من إصابة في وتر أخيل تعرض لها الموسم الماضي.

وكان دورانت من النجوم الذين نالوا الذهبية في لندن وريو.

ومن أبرز الأسماء التي ضمتها التشكيلة، نجم هيوستن روكتس جيمس هاردن وزميله راسل وستبروك، وكواهي لينارد (لوس أنجليس كليبيرز) الذي قاد فريقه السابق تورونتو رابتورز لإحراز اللقب في الموسم الماضي، وكايري ايرفينغ (بروكلين نتس)، داميان ليلارد (بورتلاند ترايل بلايزرز).