ليبرون جيمس يريد شراء فريق في لاس فيغاس

يملك نجم لوس أنجليس ليكرز، ليبرون جيمس الذي أعلنته مجلة "فوربس" الأميركية مؤخراً كأول لاعب ينشط في الدوري الاميركي للمحترفين يملك ثروة تتخطى المليار دولار، هدفاً جديداً يتمثل بامتلاك فريق في الدوري الأميركي للمحترفين لكرة السلة في لاس فيغاس.

وأعلن جيمس البالغ من العمر 37 عاماً في مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي من برنامجه الحواري "ذي شوب" عن رغبته في شراء ناد في الدوري الأميركي للمحترفين. قال جيمس "أريد أن أمتلك فريقًا. أريد شراء فريق بالتأكيد. أريد فريق في فيغاس".

غالباً ما يتم ذكر لاس فيغاس كموقع رئيس لإمكانية اضافة فريق إلى جانب سياتل على الرغم من أن مفوض الدوري الأميركي للمحترفين آدم سيلفر قال هذا الأسبوع إنه لا توجد خطط فورية للتوسع من 30 فريقاً.

بيد أن ثمة خطة لبناء صالة جديدة في لاس فيغاس بالإضافة الى ملعب "اليجيانت" الذي افتتح عام 2020 حيث يلعب نادي رايدرز لكرة القدم الأميركية.



