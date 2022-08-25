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كأس العالم FIFA قطر 2022™ - العد التنازلي
كرة السلة

لبنان يهزم الفلبين ويقترب من التأهل لكأس العالم

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واصل المنتخب اللبناني عروضه القوية وحقق فوزاً مثيراً على نظيره الفلبيني بنتيجة 85-81 على ملعب مجمع نهاد نوفل ضمن منافسات النافذة الرابعة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم لكرة السلة 2023.

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ويلعب منتخب الأرز في المجموعة الخامسة التي تضمّ بالإضافة إليه كلّ من نيوزيلندا، الفلبين، الأردن، السعودية والهند، وهو بحاجة لفوزين من 6 مباريات من أجل التأهل لكأس العالم للمرة الرابعة في تاريخه.

وعرف لاعبو منتخب لبنان كيف يوقفون النجم العالمي كلاركسن، الذي يعد أحد أهم لاعبي الدوري الأميركي لكرة السلة للمحترفين، في حين تألق نجم لبنان، وائل عرقجي واختير أفضل لاعب في المباراة.

يذكر أن المنتخب اللبناني كان توّج بلقب البطولة العربية وحل وصيفاً في بطولة آسيا التي توج منتخب أستراليا بلقبها وذلك بعد أداء رائع.
 

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