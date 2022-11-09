لاعب كرة السلة الأميركي المخضرم هاورد ينتقل إلى الدوري التايواني

ونشر تايوان ليوباردز شريط فيديو على حساب النادي على فيسبوك يظهر فيه هاورد وهو يقول "أنا متحمس للغاية. أتطلع قدما للوصول إلى تايوان والبدء باللعب".

وأضاف "أتطلع قدماً لرؤية الأنصار، تناول الأكل المحلي وتمضية أفضل الأوقات ومساعدة تايوان ليوباردز على احراز بطولة الدوري".

وسيقدم النادي التايواني لاعبه الجديد رسمياً في مؤتمر صحافي السبت على أن يخوض أول مباراة له في نهاية الأسبوع التالي.

وقال النادي "نأمل أن ينقل عدوى خبرته ومهاراته إلى اللاعبين الشبان في الفريق ومساعدته على احراز الدوري هذا العام".

وتُعدّ كرة السلة والبيسبول أكثر لعبتين شعبيتين في تايوان وتحظيان بمتابعة جماهيرية كبيرة.

