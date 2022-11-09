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كرة السلة

لاعب كرة السلة الأميركي المخضرم هاورد ينتقل إلى الدوري التايواني

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انضم لاعب كرة السلة الأميركي المخضرم دوايت هاورد (36 عامًا) الذي اختير ثماني مرات لخوض مباراة كل النجوم في دوري "NBA" للمحترفين، إلى أحد أندية الدوري التايواني بعد أن أصبح لاعباً حراً في نهاية موسم 2021-2022.

reuters

ونشر تايوان ليوباردز شريط فيديو على حساب النادي على فيسبوك يظهر فيه هاورد وهو يقول "أنا متحمس للغاية. أتطلع قدما للوصول إلى تايوان والبدء باللعب".

وأضاف "أتطلع قدماً لرؤية الأنصار، تناول الأكل المحلي وتمضية أفضل الأوقات ومساعدة تايوان ليوباردز على احراز بطولة الدوري".

وسيقدم النادي التايواني لاعبه الجديد رسمياً في مؤتمر صحافي السبت على أن يخوض أول مباراة له في نهاية الأسبوع التالي.

وقال النادي "نأمل أن ينقل عدوى خبرته ومهاراته إلى اللاعبين الشبان في الفريق ومساعدته على احراز الدوري هذا العام".

وتُعدّ كرة السلة والبيسبول أكثر لعبتين شعبيتين في تايوان وتحظيان بمتابعة جماهيرية كبيرة.
 

دوايت هاورد الدوري الأميركي للمحترفين
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