لاعبان من منتخب قطر للناشئين في معسكر أكاديمية NBA

وهي المرة الأولى التي يتم فيها اختيار لاعبين من قطر، وتأتي هذه الخطوة بعد النتائج الإيجابية والمتميزة التي حققتها كرة السلة في مجال المراحل السنية.

وجاء اختيار لاعبي منتخب قطر عطفاً على المستويات الفنية التي قدماها خلال مشاركاتهما الأخيرة وبعد دراسة ومتابعة للدوريات المختلفة وستقوم الأكاديمية بعمل اختبارات في منتصف شهر مايو المقبل ليتم تصفية اللاعبين إلى 15 لاعباً من آسيا للانضمام للأكاديمية.

ويستعد الثنائي القطري للمشاركة مع زملائهما بالمنتخب في البطولة الخليجية لكرة السلة للناشئين تحت 16 سنة والتي ينظمها الاتحاد الخليجي لكرة السلة بمدينة جدة في شهر يوليو القادم.

وقد أعرب الاتحاد القطري لكرة السلة عن سعادته الكبيرة باختيار ثنائي المنتخب الوطني للناشئين ضمن معسكر الأكاديمية الأميركية، مؤكداً أنّ اختيار لاعبين من منتخب الناشئين يعتبر أمراً جيداً، ويأتي ضمن خطة الاتحاد لإعداد جيل جديد يرتقي بكرة السلة القطرية وضمن استراتيجية الاتحاد لعام 2030 لتجهيز فريق يكون له شأن وشخصية كبيرة.