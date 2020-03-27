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دوري أبطال أوروبا
كرة السلة

كورونا يصيب أربعة أفراد في فريق فنربهتشه للسلة

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قال نادي فنربهتشه التركي لكرة السلة إنّ أحد لاعبيه وثلاثة من أفراد طاقمه وموظفيه أصيبوا بفيروس كورونا الجمعة مضيفاً أنّ ثلاثة منهم يخضعون للعزل في منازلهم.

Reuters

وأضاف النادي أنّ 12 فرداً من اللاعبين وأعضاء الطاقم خضعوا للفحوص وأنّ نتيجة لاعب واحد وأحد أفراد الطاقم الفني وفردين آخرين من العاملين جاءت إيجابية. 

وقال الفريق ”الرياضيون وأعضاء الطاقم يتعافون في العزل في بيوتهم وتعكف الطواقم الطبية على مراقبة حالاتهم.“ 

وبعد ضغوط من اللاعبين والأندية والمدربين والاتحادات الرياضية قررت تركيا في الأسبوع الماضي وقف بطولاتها الرياضية في ظل استمرار تفشي الوباء سريع الانتشار. 

وارتفع عدد حالات الوفاة جراء الوباء في تركيا بواقع 16 حالة ليصل إلى 75 حالة الخميس، في حين ارتفع عدد الإصابات المؤكدة بالعدوى إلى 3629 حالة في البلاد.

فنربهتشة كورونا
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