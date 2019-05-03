فينيكس صنز يعين مونتي وليامس مدرباً جديداً

وأعلن النادي على حسابه في تويتر "صنز توصلوا إلى اتفاق مع مونتي وليامس كي يصبح المدرب الـ20 في تاريخنا".

وسيستلم وليامس مهامه رسمياً مباشرة بعد نهاية بلاي أوف 2019. وبحسب شبكة التلفزيون الأميركية "إي إس بي إن" فإن عقده لمدة 5 أعوام.

كما أن وليامس كان بين المدربين الذين تفاوض معهم لوس أنجليس ليكرز لخلافة لوك والتون المقال من منصبه الشهر الماضي.

وسيفتح تعاقده مع فينيكس صنز، الطريق لاستلام تايرون لو، المدرب السابق لكليفلاند كافالييرز، مهمة تدريب لوس أنجليس ليكرز ونجمه المقرب منه ليبرون جيمس.

ولعب وليامس 9 مواسم في الدوري الأميركي للمحترفين بدءاً من 1994 قبل أن ينهي مسيرته بالاعتزال مع فيلادلفيا سفنتي سيكسرز 2003 بسبب إصابة في الركبة.

ودافع وليامس عن ألوان نيويورك نيكس (1994-1996) وسان أنتونيو سبيرز (1995-1998) ودنفر ناغتس (1998-1999) وأورلاندو ماجيك (1999-2002) وفيلادلفيا (2002-2003).

وبدأ وليامس مسيرته التدريبية كمساعد في بورتلاند ترايل بلايزرز (2005-2010)، قبل أن يستلم تدريب نيو أورليانز (2010-2015)، وقاده مرتين إلى البلاي أوف حيث خرج من الدور الأول. ثم عمل مساعداً لمدرب أوكلاموها سيتي ثاندر موسماً واحداً (2015-2016).

اضطر وليامس إلى الابتعاد عن التدريب بسبب وفاة والدته وزوجته وأطفاله الخمسة في حادث سيارة عام 2016. عاد إلى التدريب كمساعد عام 2018 في فيلادلفيا.

وعمل وليامس مساعداً لمدرب المنتخب الأميركي المتوج بكأس العالم في إسبانيا عام 2014 ودورة الألعاب الأولمبية في ريو دي جانيرو 2016.



