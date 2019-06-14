فريق جامعة كنتاكي وكاليباري ينافسان جبروت الـ"NBA" !!

وسيحصد كاليباري البالغ 60 عاما مردودا ماليا أكبر من بعض مدربي دوري المحترفين "NBA"، علماً بأن بطولة الجامعات في الولايات المتحدة تحظى بشعبية كبيرة.

وبحسب صحيفة "يو اس ايه توداي" فإن إيراداته ومن ضمنها المكافآت بلغت 9,3 ملايين دولار في 2018 مع راتب سنوي بقيمة 7,95 مليون دولار.

ويصل راتب الأسطوري مايك كريشفيسكي، ثاني مدرب من حيث الايرادات في دوري الجامعات والذي يشرف على جامعة ديوك منذ 1980، إلى 7,05 ملايين دولار.

قال المدرب في بيان لجامعته "فيما أستهل موسمي الحادي عشر على رأس هذا الفريق، لا أنسى أنني احتجت إلى عشرين سنة للحصول على فرصة مماثلة. لا أريد التواجد في مكان آخر".

ويعد كاليباري من أكثر المدربين مكانة في كرة السلة الأميركية. درب نيوجيرزي نتس بين 1996 و1998 في دوري المحترفين، مع 72 فوزاً و112 خسارة وأوصله إلى الأدوار الإقصائية في 1998.

صنع اسمه في دوري الجامعات خصوصاً بعد استلامه فريق كنتاكي وايلدكاتس في 2009. قاده إلى اللقب في 2012 واربع مرات الى المربع الذهبي (2011 و2012 و2014 و2015). وتحت إشرافه حقق الفريق 305 انتصارات و71 خسارة (81،1 %).