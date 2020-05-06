عودة الهدوء لعلاقة غوبير بميتشل في يوتا جاز

وكان غوبير أول لاعب في الـ"NBA" تثبت إصابته بـ"كوفيد-19"، ما دفع رابطة الدوري الى تعليق الموسم. وبعد الإعلان عن إصابة الفرنسي، تم تأكيد إصابة ميتشل بالفيروس أيضاً.

وتعرض غوبير لانتقادات واسعة على خلفية استخفافه، قبل أيام من ثبوت إصابته، بالفيروس الذي تجاوزت حصيلة ضحاياه في العالم حتى الآن عتبة 250 ألف وفاة.

وتقدم الفرنسي في وقت لاحق من آذار/مارس باعتذار عن تصرفاته، بينما أكد ميتشل أنه احتاج إلى وقت لتهدئة غضبه مما قام به زميله.

ولم يتضح بشكل علمي ما اذا كان ميتشل قد التقط العدوى من غوبير، لكن المرجح أن يكون هو مصدر انتقال الفيروس إليه.

وبعد نحو أسبوعين من كشف الفرنسي أنه تحدث إلى زميله للمرة الأولى منذ إصابة كل منهما، أكد ليندسي أن اللاعبين طويا صفحة الخلاف بينهما.

وقال للصحافيين عبر الاتصال بالفيديو الثلاثاء "هما مستعدان لوضع هذا الأمر خلفهما والتصرف باحترافية".

وتابع "نحن نتطلع إلى المضي قدماً. لقد قالا إن كل منهما تصالح مع الآخر (...) سيتحدث كل منهما عن نفسه من الآن فصاعداً. لكن على المستوى الأساسي، هما يدركان حاجة كل منهما إلى الآخر" لمساعدة فريقهما في الدوري.





