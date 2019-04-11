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دوري أبطال أوروبا
كرة السلة

ساكرامنتو كينغز يقيل مدربه

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أقال ساكرامنتو كينغز المدرب دايف جورغر الذي يشرف منذ 2016 على الفريق المشارك في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، وحقق معه في 2018-2019 أفضل موسم خلال 13 عاماً.

AFP

وقال المدير العام للنادي، النجم السابق فلادي ديفاتش "بعد وضع محصلة لهذا الموسم، قررت أننا بحاجة للذهاب في اتجاه جديد من أجل الوصول إلى مستوى أعلى".

وأنهى فريق ولاية كاليفورنيا الدوري المنتظم في المركز التاسع لترتيب المنطقة الغربية برصيد 39 فوزاً و43 خسارة، ولم يتأهل إلى الأدوار الإقصائية (بلاي أوف) التي تقتصر المشاركة فيها على أول ثمانية فرق في كل من المنطقتين الشرقية والغربية.

وأدهش كينغز كثيراً من المراقبين والمتابعين هذا الموسم  بأسلوب لعب ممتع وهجومي مع معدل وسطي 114,2 نقطة في المباراة الواحدة، ما يمثل تاسع هجوم في البطولة وزيادة 17,3 نقطة في المباراة الواحدة عن موسم 2017-2018.

وسمح جورغر لصانع ألعاب الفريق الشاب ديآرون فوكس البالغ 21 عاماً بتفجير مواهبه.           
                  
 

ساكرامنتو كينغز
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