زوجة الرّاحل كوبي براينت تستذكر مباراته الأخيرة

وقالت فانيسا براينت في منشور على انستغرام عن أسطورة لوس أنجليس ليكرز الذي لقي مصرعه خلال حادث تحطم مروحية في 26 كانون الثاني/يناير مع ابنته جيانا وسبعة آخرين: "زوجي عمل بلا كلل طيلة 20 عاماً. أعطى كل شيء. كل ما أراده هو قضاء بعض الوقت معي ومع فتياتنا (الأربع) للتعويض عن الوقت الضائع. أراد التواجد هناك (مع العائلة) في كل مرحلة هامة ولحظة خاصة في حياة فتياتنا".

وتضمن المنشور مقطع فيديو يبرز أهم لقطات المباراة الأخيرة التي سجل فيها براينت 60 نقطة قاد من خلالها ليكرز للفوز على جاز 101-96 في 13 نيسان/أبريل 2016، كما تضمن الفيديو لقطة تظهر "بلاك مامبا"، الفائز بلقب الدوري خمس مرات خلال أعوامه العشرين في "ستايبلس سنتر"، مع عائلته في الملعب وهو يعانق فانيسا ويقبل ابنتيه ناتاليا وجيانا.

وأعربت فانيسا عن حزنها لأن براينت لم يتمكن من "الاستمتاع بالاعتزال لأكثر من ثلاثة أعوام وتسعة أشهر"، مشيرة إلى أنهما رزقا بطفلتين بعد الاعتزال هما بيانكا التي ولدت في كانون الثاني/يناير 2016، وكابري التي ولدت في حزيران/يونيو الماضي.

وتابعت "رزقنا بطفلتين أخريين، فاز بجائزة أوسكار (عام 2018 عن أفضل فيلم رسوم متحركة حيث كان المنتج التنفيذي لفيلم (دير باسكتبول)، افتتح استوديوهات "غرانيتي"، أصبح مؤلفا وتصدر لائحة الكتب الأكثر مبيعاً 5 مرات (بحسب تصنيف صحيفة نيويورك تايمز)، ودرب فريق جيانا لكرة السلة خلال هذه الفترة. عملت (جيانا) بجد وأعطت كل ما لديها سبعة أيام في الأسبوع، على غرار والدها..."، معتبرة أن "الحياة غير عادلة" وما حصل لزوجها وابنتها اللذين لقيا مصرعهما عن 41 و13 عاماً توالياً، "قاسيا".

