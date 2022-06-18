رحيل لاعب كرة السلة السويدي جيريبكو عن سسكا موسكو

شرح النادي في موقعه الرسمي "الانتقال إلى سسكا كان صعباً على يوناس لأسباب عديدة".

وكان الاتحاد السويدي لكرة السلة قد استبعد جيريبكو عن المنتخب السويدي بعد يوم من انضمامه إلى سسكا. كانت خطوة "مخالفة" لقيمه وموقفه تجاه روسيا والوضع في أوكرانيا، بحسب الاتحاد.

واستبعد سسكا موسكو عن بطولة يوروليغ، بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.

وخاض جيريبكو مباراته الأخيرة مع المنتخب في شباط/فبراير الماضي ضد كرواتيا ضمن تصفيات كأس العالم.

وأشار الاتحاد السويدي للعبة السبت إلى وكالة تي تي للانباء انه لن يبدّل رأيه برغم رحيل اللاعب من روسيا.

وجيريبكو (35 عاماً) هو اللاعب السويدي الوحيد الذي شارك في دوري "NBA" الأميركي، مع أندية ديترويت بيستونز، بوسطن سلتيكس، يوتا جاز وغولدن ستايت ووريرز بين 2009 و2019. قبل توقيعه مع سسكا موسكو، كان من دون ناد وذلك بعد انتهاء عقده مع خيمكي الروسي في نهاية 2021.