دورانت ليس جاهزاً لاستئناف موسم الـNBA

قال نجم غولدن ستايت ووريرز وأوكلاهوما سيتي السابق في مقابلة مع موقع "ذا انديفيتد": "انتهى موسمي. لم تكن لدي نية اللعب" في موسم 2019-2020.

تابع اللاعب البالغ 32 عاماً "قبل انطلاق هذا الموسم، قررنا ببساطة التفرغ للتحضير للموسم المقبل".

لكن هذا الموسم تغيّرت معالمه بعد تعليقه منذ 11 أذار/مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد. ومن المقرر استئناف بقية الموسم في 31 تموز/يوليو في مجمع ديزني وورلد بولاية فلوريدا.

وتعرض دورانت، بطل الدوري في 2017 و2018، لإصابته البليغة في نهائي 2019 عندما كان لا يزال تحت ألوان ووريرز الذي فقد لقبه لتورونتو رابتورز.

وبرغم اصابته، ترك ولاية كاليفورنيا ملتحقاً ببروكلين، الذي يأمل مشجعوه أن يشكل ثنائياً ضارباً مع النجم كايري ايرفينغ.

شرح أفضل لاعب في الدوري لموسم 2014 "من الأفضل أن انتظر. لا اعتقد أني جاهز لخوض مباريات بهذه القوى الشهر المقبل"، مؤكد خوضه التمارين كل يوم وشعوره "مجدداً كلاعب عادي".

وبروكلين نيتس هو أحد الأندية الـ22 التي ستكمل الموسم بنظامه المعدّل، في خطة نالت موافقة رابطة اللاعبين الجمعة برغم بعض التحفظات.

وكان دورانت أحد لاعبي الدوري الذين أصيبوا بفيروس كورونا المستجد، وهو لم يكشف ما اذا كان سيرافق فريقه إلى فلوريدا.



