خطوة مهمة لأستراليا

وتدين أستراليا بفوزها إلى جناح يوتا جاز الأميركي جو إينغلز الذي كان على بعد تمريرة حاسمة من تحقيق إنجاز تاريخي يتمثل بـ "تريبل دبل" (10 على الأقل في ثلاث من الفئات الإحصائية)، هي الأولى في تاريخ البطولة، بعدما سجل 17 نقطة مع 10 متابعات و9 تمريرات حاسمة.

وأضاف نجم سان أنتونيو سبيرز باتي ميلز 22 نقطة بينها 12 في الربع الثالث.

وهو الفوز الثاني في مونديال 2019 لأستراليا المرشحة بقوة لوضع حد لهيمنة الولايات المتحدة على لقب البطولة العالمية، بعدما حققت فوزا تاريخيا على الأخيرة في مباراة ودية استعدادا للمونديال.

وفازت أستراليا في الجولة الأولى على كندا 108-92، لكنها عانت الأمرين أمام السنغال لتحقيق الفوز الثاني رافعة رصيدها إلى 4 نقاط في صدارة المجموعة بفارق نقطتين أمام ليتوانيا التي تلاقي كندا لاحقا.

وسيضمن فوز ليتوانيا تأهلها وأستراليا الى الدور الثاني، في حين أن الخسارة ستؤجل الحسم إلى الجولة الثالثة الأخيرة الخميس عندما تلتقي أستراليا مع ليتوانيا، وكندا مع السنغال التي خرجت خالية الوفاض من البطولة بعد تلقيها الخسارة الثانية.

وتعد أستراليا مع صربيا واليونان وإسبانيا وفرنسا ضمن المرشحين لانتزاع اللقب من المنتخب الأميركي المفتقد للعديد من نجوم دوري المحترفين.

وعلى رغم أن المنتخب الأسترالي يعد من المرشحين للتتويج باللقب هذا العام، لكن التاريخ يصب في عكس ما يأمل، اذ لم يسبق لأستراليا تخطي عتبة الدور ربع النهائي في 11 مشاركة سابقة في مونديال السلة.

وتأمل أستراليا في حجز بطاقتها إلى دورة الألعاب الأولمبية في اليابان العام المقبل حيث يضمن أصحاب المراكز السبعة الأولى في نهائيات كأس العالم لكرة السلة، تواجدهم في بلاد الساموراي.

ولم يظهر المنتخب الأسترالي بمستواه الجيد وحسم الشوط الأول بصعوبة بفارق ثلاث نقاط (36-33)، قبل أن ينتفض في الثاني وتحديدا الربع الثالث الذي شهد تألق ميلز (24-17)، قبل أن يحسم الأخير 21-18.

ووصف مدرب أستراليا أندري ليمانيس السنغال بأنه "أطول" فريق واجهه، معتبرا أن "السنغال تطرح بعض التحديات الفريدة بطول قامة لاعبيها".

وتعرض نجم أستراليا وفريق غولدن ستايت ووريرز الأميركي أندرو بوغوت لصافرات الاستهجان من قبل الجماهير المحلية في دونغقوان.

وكان اللاعب البالغ من العمر 34 عاما هدفا للأمر ذاته خلال المباراة الاولى ضد كندا الأحد الماضي بسبب انتقاده السباح الصيني سون يانغ خلال مونديال السباحة الذي استضافته الصين هذا الصيف.

وكتب بوغوت في تموز/يوليو الماضي عبر حسابه على "تويتر"، "يجب أن يقوم السباحون الذي يفوزون بميداليات ضد سون يانغ بتكسير منصة الميداليات بمطارق ...".

وكانت التغريدة بمثابة إشارة إلى تقرير الوكالة الدولية للمنشطات التي أكدت في كانون الثاني/يناير الماضي أن البطل الصيني حامل ثلاث ذهبيات أولمبية، حطم في أيلول/سبتمبر الماضي عينات دمه بمطرقة خلال اختبار مفاجئ لمراقبي مكافحة المنشطات.

وفي المجموعة السادسة أنعشت نيوزيلندا آمالها في بلوغ الدور الثاني بفوزها على مونتينيغرو 93-83 معوضة خسارتها المباراة الأولى أمام البرازيل التي تلاقي اليونان لاحقا في قمة الجولة الثانية.

وحذت تشيكيا حذو نيوزيلندا وأبقت على امالها في بلوغ الدور الثاني بفوزها على اليابان 89-76 معوضة خسارتها المباراة الأولى أمام الولايات المتحدة التي تلاقي تركيا لاحقا ضمن المجموعة الخامسة.