خسارة أميركية جديدة أمام صربيا في مونديال السلة

ودخل المنتخبان النسخة الثامنة عشرة من بطولة العالم كأبرز المرشحين للفوز باللقب.

لكن المنتخب الأميركي دفع ثمن مشاركته بفريق خلا من غالبية نجوم دوري المحترفين، وخرج الأربعاء من ربع النهائي على يد فرنسا، فيما انتهى مشوار صربيا الثلاثاء في الدور ذاته على يد الأرجنتين.

وفشل لاعبو المدرب الفذ غريغ بوبوفيتش في تحقيق فوز معنوي في مباراة قد تكون قبل الأخيرة لهم مع المنتخب (يلعبون الجمعة في مباراة تحديد المركز السابع)، أو أقله بالنسبة لغالبيتهم، لكنهم عجزوا عن مقارعة المنتخب الصربي رغم تمكنهم من العودة بقوة إلى اللقاء بعد بداية كارثية وتخلف في الربع الأول بفارق 25 نقطة.

ويدين المنتخب الصربي بشكل خاص إلى بوغدان بوغدانوفيتش الذي تألق من خارج القوس بتسجيله سبع ثلاثيات من أصل 17 محاولة، منهياً اللقاء بـ28 نقطة مع ست تمريرات حاسمة، فيما ساهم نيكولا يوكيتش بـ17 نقطة وفلاديمير لوسيتش بـ16.

ولدى الأميركيين، كان هاريسون بارنز وكمبا ووكر الأفضل بتسجيلهما 27 و25 نقطة توالياً مع ثماني تمريرات حاسمة للأول، فيما أضاف كريس ميدلتون 19 مع ست متابعات.

وضرب الصرب بقوة منذ البداية ونجحوا في محاولاتهم الست الأولى من خارج القوس، ما سمح لهم بالسيطرة على الربع الأول بشكل كامل حتى بلغ الفارق 21 نقطة (26-5) لصالحهم بعدما صام الأميركيون عن التسجيل لأكثر من 5 دقائق، وتحديداً منذ سلة لكمبا ووكر قبل 6,30 دقيقة على نهاية الربع.

وبعدما نجح كريس ميدلتون في منح بلاده سلتها الثالثة فقط قبل دقيقة و11 ثانية على نهاية الربع، رد المنتخب الصربي بقوة ووسع الفارق إلى 32-7 بعد ثلاثيتين أخريين عبر فاسيليي ميسيتش ونيمانيا بييليتسا.

لكن أداء رجال المدرب بوبوفيتش تحسن في الربع الثاني وتمكنوا من تقليص الفارق إلى 30-38، وبعده إلى خمس نقاط فقط (38-43) بعد ثلاثية من كريس ميدلتون قبل 1,05 دقيقة على نهاية الشوط الأول، ثم إلى أربع 40-44 في نهايته باختراق من مايلز تورنر الذي كان مع ووكر وميدلتون الأفضل في المنتخب الأميركي خلال الدقائق العشرين الأولى (10 نقاط للأول والثاني و11 للثالث).

ورغم المحاولات الأميركية، بقيت الأفضلية للمنتخب الصربي في الربع الثالث حيث وسع الفارق بعد نحو أربع دقائق من بدايته، إلى 10 نقاط بثلاثية أخرى لبوغدان بوغدانوفيتش كانت السابعة له من 12 محاولة.

إلا أن رجال بوبوفيتش لم يستسلموا، ودخلوا الربع الأخير متأخرين بفارق ثلاث نقاط فقط. لكن صربيا حافظت على أفضليتها ووسعت الفارق إلى 10 نقاط 91-81 قبل قرابة دقيقة ونصف دقيقة على النهاية.

لكن الأنفاس خطفت في الثواني القاتلة بعدما قلص الأميركيون الفارق إلى أربع نقاط (87-91) إثر ثلاثية لكمبا ووكر، لكن المنتخب الصربي حافظ على رباطة جأشه وأنهى اللقاء لصالحه 94-89 ليلعب الجمعة على المركز الخامس، فيما يلعب المنتخب الأميركي على المركز السابع.

