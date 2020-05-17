حذاء جوردان الأغلى في التاريخ بعد بيعه في مزاد علني

وحطم الحذاء من طراز "air Jordan 1" الذي صممته شركة "نايكي" عام 1985 والموقع من قبل نجم شيكاغو بولز السابق، الرقم القياسي لحذاء "نايكي مون" والبالغ 437500 دولار، والمسجل العام الماضي في مزاد لسوثبيز أيضاً يعود تصميمه إلى السبعينات.

ويعكس هذا الأمر النجاح الهائل الذي تحققه السلسلة الوثائقية "the last dance" ("الرقصة الأخيرة") التي تلقي الضوء على مسيرة جوردان ونجاحاته مع بولز، والتي تبث عبر شبكة "إي أس بي أن" الأميركية وخدمة "نتفليكس" للبث التدفقي حول العالم، ما عزز مبيعات التذكارات الخاصة بجوردان وتداول بعضها بعشرات آلاف الدولارات.

ويعتبر حذاء "air Jordan 1" أول نموذج صممته شركة "نايكي" خصيصاً لجوردان وقد انتعله في موسمه الأول في الـ "NBA" حين بدأ مسيرته الاحترافية مع شيكاغو بولز عام 1984 وتوج بلقب الدوري في ست مناسبات.

وقال جوردان غيلير جامع المقتنيات وبائع الحذاء الرياضي لجوردان لوكالة فرانس برس "أعتقد أن حذاء اير جوردان هذا الذي انتعله خلال مباراة، هو الأشهر على مر العصور".

وتابع "هناك اهتمام أكثر من أي وقت مضى بمايكل جوردان وهذا الحذاء هو أكثر التذكارات قيمة في السوق حالياً".

وعلى عكس حذاء "air Jordan 1" ، فإن حذاء "نايكي مون" الذي بيع العام الماضي لم ينتعله أي لاعب.

وكان أغلى حذاء في التاريخ انتعله رياضي يعود للحذاء الجلدي الخاص بالبريطاني روجير بانيستر انتعله عام 1954 حين أصبح أول عداء يركض مسافة ميل بأقل من اربع دقائق.

بيع الحذاء عام 2015 بقيمة 409 آلاف دولار من قبل شخص لم يكشف عن هويته في دار كريستي في لندن.

واكتسبت أحذية "إير جوردان" بتصاميمها المختلفة، شعبية واسعة لدى جامعي المقتنيات على مدى العقود الماضية، وكذلك القمصان والتذاكر المصورة الخاصة باللاعب الذي فاز بستة ألقاب في الدوري الأميركي للمحترفين "NBA" مع بولز (بين 1991 و1998)، ويعتبر على نطاق واسع أعظم من زاول اللعبة على مر التاريخ.