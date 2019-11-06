جيمس يقود ليكرز للفوز على شيكاغو

وبرز أفضل لاعب في الدوري أربع مرات، في الربع الأخير من المباراة الذي أنهاه ليكرز بنتيجة 38-19، وتفوق على مضيفه في الدقائق الأخيرة عندما تمكن فريق مدينة لوس أنجليس من تسجيل 29 نقطة مقابل أربعٍ فقط لفريق مدينة شيكاغو.

وأنهى "الملك" جيمس المباراة مع 30 نقطة، 10 متابعات، و11 تمريرة حاسمة، ليحقق الـ "تريبل دابل" (10 على الأقل في ثلاث من الفئات الاحصائية) للمباراة الثالثة تواليًا هذا الموسم، للمرة الأولى مع ليكرز الذي انضم إلى صفوفه في صيف العام 2018.

وهي المرة الثالثة في مسيرته الاحترافية التي بدأت عام 2003، يتمكن جيمس (34 نقطة) من تحقيق "تريبل دابل" ثلاث مرات توالياً، وذلك بعد عامي 2009 و2017 في صفوف فريقه السابق كليفلاند كافالييز.

وحقق ليكرز، الساعي الى استعادة مكانته بين كبار الدوري بعد خيبة الموسم الماضي حين فشل في بلوغ الأدوار الاقصائية "بلاي أوف"، فوزه السادس مقابل خسارة واحدة .

وكان جيمس الأفضل في فريقه في الفئات الاحصائية الثلاث الأبرز (النقاط والمتابعات والتمريرات الحاسمة)، بينما أضاف زميله الجديد أنطوني ديفيس 15 نقطة (الأدنى له في 2019-2020) وسبع متابعات.

وهيمن شيكاغو على لقاء الثلاثاء بشكل كبير، ووسّع الفارق في أواخر الربع الثاني إلى 19 نقطة لاسيما بفضل لاعبه زاك لافين الذي أنهى المباراة مع 26 نقطة وسبع متابعات وسبع تمريرات حاسمة.

وبعدما وصل الفارق خلال الربع الثالث الى 18 نقطة، بدأ ليكرز تدريجا بتقليصه. وأنهى شيكاغو هذا الربع متقدماً 93-80، لكن لوس أنجليس دخل بقوة في مطلع الربع الأخير وسجل 16 نقطة متتالية من دون رد، معولا بشكل كبير على بدلاء منهم كوين كوك الذي سجل 17 نقطة في 26 دقيقة على أرض الملعب (من أصل الدقائق الـ48 الاجمالية للمباراة).

وهو الفوز الثالث لليكرز خارج ملعبه هذا الموسم، ويأتي قبل العودة الى قاعة ستايبلز سنتر الجمعة لاستضافة ميامي هيت الذي فقد الثلاثاء صدارة ترتيب المنطقة الشرقية، بسقوطه أمام دنفر ناغتس 89-109.

وفي أبرز المباريات الأخرى، تقدم بوسطن سلتيكس إلى المركز الثاني في ترتيب المنطقة الشرقية بفوز على كليفلاند كافالييرز بنتيجة 119-113.

وبرز لاعب بوسطن غوردان هايورد الذي سجل 39 نقطة، هي الأعلى له بقميص الفريق الأخضر منذ انتقاله من يوتا جاز عام 2017. ونجح هايورد في 17 محاولة من 20، بينها 16 من 16 من داخل القوس.

وأضاف كيمبا ووكر 25 نقطة وثماني متابعات لبوسطن الذي حقق الفوز الخامس له هذا الموسم في ست مباريات.

في المقابل، تلقى كليفلاند، بطل الدوري عام 2016، خسارته الخامسة في سبع مباريات. وكان أفضل مسجل له كولن سكستون 21 نقطة.

وفي بقية المباريات، فاز أتلانتا هوكس على سان أنتونيو سبيرز 108 - 100، وأوكلاهوما سيتي ثاندر على أورلاندو ماجيك 102 - 94، وتشارلوت هورنتس على انديانا بايسرز 122 - 120 بعد التمديد.



