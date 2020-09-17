جيمس وأنتيتوكونمبو ضمن تشكيلة أفضل لاعبي الـ"NBA"



وحقق جيمس، الفائز بلقب أفضل لاعب في الدوري أربع مرات، رقما قياسيا باختياره للمرة الـ 16 ضمن أفضل تشكيلة في الدوري.

في المقابل، اختير أنتيتوكونمبو المتوج بلقب أفضل لاعب في الدوري خلال الموسم المنصرم، للمرة الرابعة ضمن أفضل تشكيلة في الدوري.

ونال جيمس وأنتيتوكونمبو بالاجماع جميع ترشيحات الفريق الأول لمئة بطاقة اقتراع وحصدا 500 نقطة لكل منهما. علما أن التصويت يتم من قبل مجموعة من الصحافيين الرياضيين من الولايات المتحدة الأميركية وكندا.

وضم الفريق الأول إلى جانب جيمس وأنتيتوكونمبو، لاعب هيوستن روكتس جيمس هاردن (474 نقطة)، وزميل "الملك" في ليكرز أنتوني ديفيس (455) والسلوفيني لوكا دونتشيتش من دالاس مافريكس (416).