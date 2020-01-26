جيانا ماريا ابنة كوبي براينت تلقى حتفها أيضا في حادثة تحطم المروحية

لقيت ابنة كوبي براينت جيانا ماريا البالغة ثلاثة عشر عاماً حتفها إلى جانب والدها في حادثة تحطم المروحية وفقا لما أكده حاكم ولاية لوس أنجليس أريك غارسيتي الأحد.

وقال الحاكم عبر توتير: "لوس أنجليس حزينة مع عائلة براينت لخسارة جيانا، التي توفيت مع والدها وأصدقائهما في مأساة اليوم، أحب كوبي ابنته كثيرا وهذا الحب ألهمه ليكون مدافعا استثنائيا عن النساء والفتيات في الرياضة".".

ووقعت الحادثة في الهليكوبتر الشخصي لكوبي في كاليفورنيا حيث لم ينج أحد من الحادث.

وقال مسؤول شرطة لوس أنجلوس أليكس فيلانويفا إن ثمانية ركاب وطيار الطائرة لقوا حتفهم في الحادث، مضيفا "ليس هناك ناجون ... كان هناك تسعة أشخاص على متن الطائرة، الطيار وثمانية أفراد".

وجاء في بيان صادر عن مفوض رابطة الدوري الأميركي للمحترفين لكرة السلة آدم سيلفر "عائلة الـ إن بي أيه حزينة للوفاة المأساوية لكوبي براينت وابنته جيانا. على مدى 20 موسما، أظهر كوبي ما هو ممكنا حين تلتقي الموهبة مع الرغبة الكبيرة للفوز. كان أحد أفضل اللاعبين في تاريخ لعبتنا محققا انجازات أسطورية....ولكننا سنتذكره بشكل أكبر لأنه ألهم الاشخاص من حول العالم لالتقاط كرة سلة والمنافسة بأفضل ما لديهم".

ولعبت جيانا ماريا دورا كبيرا في استعادة اهتمام والدها بكرة السلة وحضور مباريات ليكرز هذا الموسم وهي كانت تعد لاعبة واعدة تماثل أباها في الأداء.