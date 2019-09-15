تورونتو رابتورز يطلق "حجاباً رياضياً"

ونشر النادي الذي أصبح في موسم 2018-2019 أول فريق من خارج الولايات المتحدة يتوّج بلقب دوري المحترفين، شريطاً ترويجياً عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر الحجاب الرياضي الذي يحمل شعاره، بمشاركة نساء من مجموعة "حجابي بولرز" (رياضيات محجبات).

وكتب النادي: "مستوى من اللواتي يتمتعن بشجاعة كافية لتغيير اللعبة".

وتهدف المجموعة، بحسب نبذة على موقعها الإلكتروني، إلى "الاعتراف والاحتفاء بالنشاط الرياضي للفتيات والسيدات المسلمات"، وزيادة "تمثيلهن، وتالياً مشاركتهن، في المساحات والبرامج الرياضية حول المدينة".

وقال جيري فيرغوسون، مدير التسويق في شركة: "مايبل ليف سبورتس اند انترتاينمنت" المالكة لفريق تورونتو، "نشر موضوع (في وسائل الاعلام) عنهن خلال فترة البلاي أوف، تمّ التطرق فيه إلى سبل التواصل مع مجموعات المشجعين المتنوعة، ومن هنا جاءتنا الفكرة".

وصممت الحجاب الرياضي شركة "نايكي" الأميركية العملاقة.

وكان الاتحاد الدولي لكرة السلة (فيبا) قد أعلن في 2017 إجازته للاعبات ارتداء الحجاب أثناء المباريات، وذلك بعد عملية مراجعة بدأت في أيلول/سبتمبر 2017.

وكانت قطر سحبت منتخب السيدات من الألعاب الآسيوية عام 2014، لعدم السماح بارتداء الحجاب أو أيّ غطاء آخر للرأس لأسباب تتعلق بالسلامة، واصفة المنع بـ"المهين".