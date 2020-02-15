تكريم كوبي براينت يطغى على مباراة "كل النجوم"

سيطغى رحيل كوبي براينت، أسطورة لوس انجليس ليكرز الذي لقي حتفه الشهر الفائت في تحطم مروحية، على مباراة "كل النجوم" (أول ستارز)، التي تجمع بين نجوم دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين والتي ستقام على "ملعب يونايتد سنتر" في مدينة شيكاغو الاحد.

وقضى براينت (41 عاما) في 26 كانون الثاني/يناير الماضي في لوس أنجليس في حادث مروحية، أسفر عن وقوع ثمانية ضحايا آخرين، من بينهم ابنته جيانا البالغة 13 عاما.

لذا لن تكون النسخة التاسعة والستون من الحدث السنوي كسابقاتها، إذ ستخصص لتكريم براينت الذي خاض هذه المباراة في 18 مناسبة وحصل على جائزة أفضل لاعب فيها اربع مرات (رقم قياسي بالتشارك مع بوب بيتيت نجم ميلووكي سانت لويس هوكس سابقا الذي بات يعرف الآن بأتلانتا هوكس)).

وسيتولى ليبرون جيمس نجم ليكرز والصديق المقرب لكوبي، والذي نال أكبر عدد من الأصوات من قبل المشجعين، قيادة فريق المنقطة الغربية حيث سيسعى الى فوزه الثالث كقائد في مباراة كل النجوم، فيما سيقود اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو نجم ميلووكي باكس للعام الثاني تواليا فريق الشرقية.

سيرتدي فريق جيمس في المباراة الرقم 2 الخاص بجيانا التي حملت هذا الرقم في فريق "مامبا" التابع لأكاديمية مامبا الرياضية التي أسسها براينت، فيما سيرتدي فريق يانيس الرقم 24 الذي ارتداه براينت خلال النصف الثاني من مسيرته. كما وستوضع على القمصان تسع نجوم تكريما للضحايا التسعة اللذين لقوا حتفهم.

هذا وستعتمد صيغة جديدة في مباراة "أول ستارز" هذا العام من أجل تكريم ذكرى براينت. إذ سيكون كل ربع من الارباع الثلاثة الاولى بمثابة "مباراة مصغرة" من أجل خدمة مكافحة الفقر، مع اعتماد ربع أخير من دون توقيت مع هدف الوصول الى رقم معين لكي يحسم الفوز لأحد الفريقين.

صيغة تكريمية لبراينت لتحديد الفائز

وسيتم تصفير النتيجة مع انتهاء كل من الأرباع الثلاثة الأولى، قبل أن يعاد العمل بالنتيجة في بداية الربع الأخير لكن من دون توقيت، على أن يكون الهدف النهائي الذي يتحقق الفوز بموجبه، أن يصل الفريق الذي أنهى الأرباع الثلاثة الأولى متقدما، الى النقطة 24 في الربع الأخير لكي يحسم المباراة، وذلك تكريما لبراينت الذي ارتدى الرقم 24.

ولكي تبسط الأمر، قالت رابطة الدوري أنه إذ كان الفريق متقدما على منافسه 100-95 في نهاية الربع الثالث، فعليه أن يصل أولا الى النقطة 24 في الربع الأخير لكي يفوز بالمباراة، فيما سيكون على الفريق الآخر أن يسبق منافسه للفوز بتسجيله 29 نقطة (5 نقاط أكثر من الفريق الآخر لتعويض النقاط الخمس التي تخلف بها في نهاية الربع الثالث).

هذا وستقدم المغنية جينيفر هادسون الفائزة بجائزة أوسكار وجائزة غرامي والمولودة في شيكاغو، أغنية تكريما لكوبي وابنته والضحايا السبعة وذلك قبل تقديم اللاعبين.

هذا واختار كل من ليبرون وأنتيتوكونمبو فريقيهما من اللاعبين الاساسيين والبدلاء الذين حصلوا على أعلى نسبة تصويت للمشاركة في الحدث الاستعراضي.

الى جانب جيمس، ستضم التشكيلة الاساسية في فريقه كل من زميله في ليكرز أنتوني ديفيس، جيمس هاردن نجم هيوستن روكتس ومتصدر ترتيب هدافي الدوري، كواهي لينارد من لوس انجليس كليبرز وأفضل لاعب في نهائيات العام الماضي بعدما قاد توروتنو رابتروز الى اللقب والنجم السلوفيني الصاعد لوكا دونشيتش من دالاس مافركيس.

أما تشكيلة الشرق الاساسية تضم أنتيتوكونمبو، الكاميروني جويل امبيد نجم فيلاديلفيا سفنتي سيكسرز ومواطنه باسكال سياكام من تورونتو رابتورز، كمبا ووكر من بوسطتن سلتيكس والشاب الواعد تراي يونغ من اتلانتا هوكس.

فيما ضم جيمس الى احتياط الغرب أولا هداف بورتلاند ترايل بلايزرز داميان ليلارد، الا ان الاخير انسحب الخميس بسبب اصابة في الفخذ الايمن تعرض لها خلال الخسارة امام ممفيس غريزليز وسيحل مكانه ديفن بوكر لاعب فينكس صنز، اضافة الى الاسترالي بين سيمونز (فيلادلفيا سفنتي سيكسرز)، الصربي نيكولا يوكيتش (دنفر ناغتس) ، جايسون تاتوم (بوسطن سلتيكس)، كريس بول (أوكلاهوما سيتي ثاندر)، راسل وستبروك (هيوستن روكتس) والليتواني دومانتاس سابونيس (إنديانا بايسرز).

فيما وقع خيار أنتيتوكونمبو أفضل لاعب في الدوري الموسم الماضي، على زميله في ميلووكي كريس ميدلتون، بام أديبايو (ميامي هيت)، الفرنسي رودي غوبير ودونوفان ميتشل (يوتا جاز)، جيمي باتلر (ميامي هيت)، كايل لاوري وبراندون إينغرام (نيو أورليانز بيليكانز).

وهذه المرة الاولى التي ستضم المباراة الاستعراضية ثمانية لاعبين من خارج الولايات المتحدة (رقم قياسي).



