تقارير: اليوم التصويت على خطة عودة دوري الـNBA

ويجب على الرابطة الحصول على موافقة 75 في المئة من الأندية البالغ عددها 30 فريقاً.

وأشارت إي.أس.بي.إن إلى أن الخطة توضح أنه يمكن استئناف الموسم في 31 تموز/يوليو على أن يكون موعد المباراة السابعة في النهائي يوم 12 تشرين الأول/أكتوبر.

وقالت الشبكة التلفزيونية إن كل فريق سيخوض 8 مباريات من أجل تحديد المتأهلين إلى الأدوار الإقصائية.

وأوضح التقرير أن الرابطة ستدعو 13 فريقاً من القسم الغربي مقابل تسعة من القسم الشرقي.

وسينضم نيو أورليانز بليكانز وبورتلاند تريل بليزرز وفينكس صنز وسكرامنتو كينغز وسان أنطونيو سبيرز وواشنطن ويزاردز إلى 16 فريقًا يحتلون أول ثمانية مراكز في كل قسم.

ويحتل ويزاردز المركز التاسع في القسم الشرقي خلف بروكلين نتس وأورلاندو ماجيك (30-35) صاحبي المركزين السابع والثامن على الترتيب. بينما سيخرج غولدن ستيت وريورز ومينيسوتا تيمبرولفز من الحسابات في القسم الغربي.

وضمن ميلووكي باكس وتورونتو رابتورز حامل اللقب وبوسطن سيلتيكس التأهل للأدوار الإقصائية عن القسم الشرقي بينما لم يضمن ذلك في الغرب سوى لوس أنجليس ليكرز.

وتوقف الدوري في 11 آذار/ مارس بعد اكتشاف إصابة رودي غوبير لاعب يوتا جاز بفيروس كورونا المستجد.



