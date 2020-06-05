تعرف على خريطة الطريق لعودة موسم الـNBA





ما هي المراحل المقبلة؟

في الوقت الحالي، يتدرب اللاعبون في مقرات أنديتهم. من المتوقع عودة اللاعبين الأجانب بموعد أقصاه 21 حزيران/يونيو وقد حصلوا على إذن خاص بذلك رغم اغلاق الحدود لكن يتعين عليهم أن يخضعوا للحجر الصحي لمدة أسبوعين.

ستقيم الاندية معسكرات تدريبية جماعية على مدى أسبوع اعتباراً من 30 حزيران/يونيو قبل التوجه إلى أورلاندو في السابع من تموز/يوليو. يتعين على اللاعبين، أفراد الجهاز الفني والعاملين الذين حُدد عددهم بـ35 شخصاً كحد أقصى أن يخضعوا بدورهم للحجر الصحي على مدى أسبوعين بحسب تعليمات ولاية فلوريدا حيث ستبقى الفرق حتى نهاية الموسم.

أثناء فترة الاستعدادات قبل العودة، يمكن إقامة بعض المباريات الودية إلى جانب التدريبات.



كيف سيسير الموسم؟

بالإضافة إلى الأندية التي تحتل المراكز الثمانية الأولى في كل منطقة، وهي ميلووكي باكس، تورونتو رابتورز، بوسطن سلتيكس، ميامي هيت، إنديانا بيسرز، فيلادلفيا سفنتي سيكسرز، بروكلين نتس، أورلاندو ماجيك من المنطقة الشرقية، ولوس أنجليس ليكرز، لوس أنجليس كليبرز، دنفر ناغتس، يوتا جاز، أوكلاهوما سيتي ثاندر، هيوستن روكتس، دالاس مافريكس، وممفيس غريزليز من المنطقة الغربية، قررت رابطة الدوري إضافة ستة أندية أخرى كانت على بعد ستة انتصارات من المركز الثامن في كل منطقة وهي نيو أورليانز بيليكانز، فينيكس صنز، بورتلاند ترايل بلايزرز، ساكرامنتو كينغز، سان أنطونيو سبيرز من الغربية وواشنطن ويزادرز فقط من الشرق.

ستخوض كل من الأندية الـ22، ثماني مباريات من الموسم المنتظم، لكن جدول المباريات يبقى كما كان عليه سابقاً. ثمة تعديلات ضرورية بسبب غياب ثمانية أندية.

وبحسب شبكة "اي اس بي ان"، فان هذه الفترة ستستمر حوالي 16 يوماً بمعدل خمس أو ست مباريات يومياً في ثلاث قاعات في مجمع "وايد وورد سبورتس كومبليكس" وهي: أرينا، ايتش بي فيلد هاوس وفيزا اثلتيك سنتر. سيتبع ذلك مباريات البلاي أوف للمركز الثامن، ثم البلاي اوف الذي سيقام بحسب النظام الكلاسيكي حيث يتأهل الفائز في أربع مباريات من أصل سبع.



موسم منتظم مع 22 فريقاً لماذا؟ السبب الرئيسي: المال.

حتى الثاني عشر من أذار/مارس، كان يتبقى 259 مباراة للفرق الـ30. اذا نجحت الرابطة في اقامة 88 مباراة منها، فإن الخسائر التي تطال أجور اللاعبين ستتقلص إلى أقل من النصف (345 مليون دولار مقابل 645). كما أن إقامة هذه المباريات سيسمح للرابطة احترام تعهداتها تجاه حقوق النقل التلفزيوني وبالتالي جلب ايرادات للأندية التي تعرضت لخسائر فادحة جراء التوقف قدرت بنسبة 40 في المئة من مجمل ايراداتها.



ماذا عن البروتوكولات الصحية؟

لطالما فرض مفوض رابطة الدوري آدم سيلفر شرطاً لمعاودة النشاط بالخضوع لعدد كاف من الاختبارات، وتشير التقارير إلى أن هذا الامر سيبدأ في 22 حزيران/يونيو.

ووعد سيلفر بإجراء فحوصات يومية في أورلاندو لكن يبقى معرفة كيفية تنفيذها حيث أعلنت نقابة اللاعبين عن تفضيلها عدم اجراء الفحوصات عن طريق الأنف.

وأكد سيلفر أنه في حال وجود حالة ايجابية تطال لاعب أو مدرب أو أحد أفراد الجهاز الفني، فان الدوري لن يتوقف على ان يتم وضع الشخص المصاب في الحجر الصحي. أما اذا طال الوباء فريق بأكمله، فلكل حادث حديث.



ماذا عن الفرق الثمانية المبعدة؟

سيتوقف الدوري بالنسبة إلى ثمانية أندية وهي تشارلوت هورنتس، شيكاغو بولز، نيويورك نيكس، ديترويت بيستونز، أتلانتا هوكس، كليفلاند كافالييرز، مينيسوتا تمبروولفز وغولدن ستايت ووريرز. لن تخوض هذه الأندية أي مباريات على مدى تسعة أشهر ما يتسبب بمشكلة لها.

وبحسب شبكة "اي اس بي ان"، فان الرابطة تنوي تنظيم معسكر قصير الأمد لهذه الأندية من أجل أن تخوض بعض المباريات ويبقى تحديد المكان والتاريخ والنظام.



ماذا عن الموسم المقبل؟

سينتهي الموسم الحالي في 12 تشرين الأول/اكتوبر إذا سارت كل الأمور على ما يرام، في حين قررت الرابطة انطلاق الموسم الجديد في الأول من كانون الأول/ديسمبر مع عودة التدريبات في 10 تشرين الثاني/نوفمبر. بيد أن هذا القرار فاجأ المديرة العامة لنقابة اللاعبين ميشيل روبرتس التي اعتبرت بأن الفترة بين معاودة التدريبات وبداية الموسم الجديد ستكون قصيرة جداً.

لم يعرف حتى الآن ما اذا كانت مباريات موسم 2020-2021 ستقام وراء ابواب موصدة، وما اذا كان هذا البرنامج سيسمح بتواجد نجوم الدوري مع المنتخب الأميركي في دورة للألعاب الأولمبية المقررة في طوكيو.





