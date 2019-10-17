بيل يجدد عقده مع واشنطن ويزاردز لمدة عامين

وتصدر صانع الألعاب البالغ من العمر 26 عامًا قائمة اللاعبين الذين خاضوا الوقت الأطول خلال المباراة الواحدة في الموسم الماضي، بمعدل بلغ 36,9 دقيقة خلال 82 مباراة مع واشنطن الذي أنهى الموسم بـ32 فوزاً مقابل 50 هزيمة، وهو الرصيد الأسوأ له خلال ستة أعوام، وأبعده عن الأدوار الإقصائية.

ويتضمن العقد بنداً يبقي اللاعب الذي شارك مرتين في مباراة كل النجوم "أول ستار"، مع واشنطن حتى موسم 2022-2023 ويضمن له 130 مليون دولار أميركي على مدى أربعة أعوام، كما يبقيه خارج دائرة صفقات التبادل ولاعباً غير حر لمدة ثلاثة أعوام.

وحقق بيل الموسم الماضي معدلات 25,6 نقطة، 5,5 تمريرات حاسمة، 5 متابعات و1,5 سرقة للكرة في المباراة الواحدة، وهي الأعلى في مسيرته.

وقال بيل الذي انضم إلى صفوف الفريق في "درافت" عام 2012 "حرصت مؤسسة ويزاردز ومدينة واشنطن على تقديم الدعم لي ولعائلتي منذ أن اختاروني، وأشعر بالفخر لكوني قادر على رد هذا الجميل".

وتابع "أنا فخور باستمراري في قيادة هذا الفريق داخل وخارج أرض الملعب وأتطلع قدمًا لأكون جزءا من عملية بناء شيء مميز".

وأقال ويزاردز في نيسان/أبريل الماضي إرني غرانفيلد رئيس الفريق والمدير العام. وأكد المدير العام الجديد طومي شيبارد على أهمية بقاء لاعب مهم لفترة طويلة في صفوف النادي. وقال "يدخل الآن في الفترة التي سيبلغ فيها قمة مستوياته في مسيرته ونحن ملتزمون ببناء وتطوير فريقنا حوله في بيئة جديدة نطمح فيها لتحقيق الانتصارات".

وكان بيل في الموسم الماضي، مع جيمس هاردن لاعب هيوستن روكتس وكيفين دورانت اللاعب السابق لغولدن ستايت ووريرز، الوحيدين الذين حققوا أكثر من 2000 نقطة، 400 متابعة و400 تمريرة حاسمة.



