براينت محلّ تكريم في قاعة مشاهير "هول أوف فايم"

وهي المرة الأولى التي يتم اختيار فيها براينت حامل لقب الدوري الأميركي للمحترفين في خمس مناسبات والذي شارك في مباراة كل النجوم (أول ستارز) 18 مرة، ليكون ضمن لائحة المرشحين النهائيين للانضمام إلى كوكبة من النجوم، بعد حوالي ثلاث سنوات ونصف على اعتزاله كرة السلة عام 2016.

وإلى جانب براينت، اختار المنظمون تيم دانكن المتوج بلقب الدوري في خمس مناسبات مع سان أنطونيو سبيرز والذي اختير ثلاث مرات أفضل لاعب في النهائيات، إضافة إلى كفين غارنيت المتوج بطلا مع بوسطن سلتيكس عام 2008 وأفضل لاعب في الدوري عام 2004، وتاميكا كاتشينغز بطلة دوري المحترفات عام 2012 والفائزة بذهبية الأولمبياد أربع مرات فضلا عن مشاركتها في مباراة كل النجوم في 10 مناسبات.

وضمن المرشحين أيضا المدرب السابق رودي توميانوفيتش الذي قاد هيوستن روكتس إلى لقب الـ "أن بي أي" عامي 1994 و1995 إضافة إلى ثلاثة مدربين من فرق الجامعات.

وسيتم الإعلان عن الأسماء الذين سينضمون إلى "هول أوف فايم" في الرابع من أبريل/نيسان المقبل في جامعة "فاينل فور" في أتلانتا، حيث يحتاج المرشح إلى 18 صوت من أصل 24 عضو في اللجنة لنيل هذا الشرف، علما أن مقر "هول أوف فايم" يقع في سبرينغفيلد، المكان الذي اخترع فيه الكندي-الأميركي جيمس نايسميث كرة سلة وسن قوانينها.



وقضى براينت (41 عاما) في 26 كانون الثاني/يناير في لوس أنجليس في حادث مروحية، أسفر عن وقوع ثمانية ضحايا آخرين، من ضمنهم ابنته جيانا البالغة 13 عاما.

وقال جيري كولنجيلو رئيس مؤسسة "هول أوف فايم" "رحيل كوبي براينت المفاجئ تركنا في حالة حزن وحداد ونحن فخورون في تكريم إرثه وفي الوقت نفسه سبعة أشخاص آخرين تركوا أثرا كبيرا في رياضتنا".

