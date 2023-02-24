المنتخب المصري يتأهل إلى نهائيات كأس العالم لكرة السلة

من قبل beIN SPORTS February 24, 2023 21:27 بلغ المنتخب المصري اليوم الجمعة نهائيات كأس العالم لكرة السلة بتغلّبه على نظيره التونسي 71-67.