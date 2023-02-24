المنتخب المصري يتأهل إلى نهائيات كأس العالم لكرة السلة من قبل beIN SPORTS February 24, 2023 21:27 بلغ المنتخب المصري اليوم الجمعة نهائيات كأس العالم لكرة السلة بتغلّبه على نظيره التونسي 71-67. beIN SPORTS كرة السلة مصر كأس العالم لكرة السلة تونس السابق منتخب جنوب السودان يبلغ نهائيا اقرأ التالي - آخر الأحداث February 24, 2023 21:27 مصر تتأهل إلى نهائيات كأس العالم لكرة السلة February 24, 2023 19:52 جنوب السودان إلى نهائيات كأس العالم لكرة السلة February 24, 2023 13:49 منتخب الأردن يحجز مقعده في كأس العالم لكرة السلة February 24, 2023 09:18 سلتيكس ينجو أمام بايسرز بعد التمديد February 23, 2023 15:23 كليبرز يعلن رسمياً ضم ويستبروك February 22, 2023 14:05 شيكاغو بولز يعلن غياب لونزو بول لما تبقى من الموسم February 22, 2023 14:02 أتلانتا هوكس يقيل مدربه February 21, 2023 21:43 نتس يمدّد عقد مدربه جاك فون February 20, 2023 18:52 الفرنسي فيكتور وامبانياما محط أنظار الأندية February 20, 2023 09:14 مباراة كل النجوم: تايتوم "فريق يانيس" للفوز