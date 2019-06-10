الفرنسي باركر يعتزل كرة السلة

قرر صانع الألعاب الفرنسي طوني باركر اعتزال كرة السلة عن عمر 37 عاما، وذلك بعدما أمضى الجزء الأكبر من مسيرته في ملاعب الدوري الأميركي للمحترفين، لاسيما مع سان أنتونيو سبيرز الذي توج معه باللقب أربع مرات.

وقال باركر عبر "تويتر" مباشرة بعد كشف قرار الاعتزال في مقابلة مع الموقع الرياضي "ذا أنديفيتد"، "بتأثر كبير، أضع حدا لمسيرتي. عملت كثيرا، حصلت على الكثير. كانت مغامرة رائعة! حتى في أكثر أحلامي جموحا، لم أعتقد على الإطلاق بأني سأعيش هذه اللحظات الاستثنائية مع المنتخب الفرنسي وفي الدوري الأميركي للمحترفين".

وبدأ باركر مسيرته الاحترافية في فرنسا عام 1999 مع باريس باسكيت راسينغ ثم اختاره سان أنتونيو في "درافت" 2001 (المخصص لانتقاء لاعبين أجانب ومن الجامعات والمدارس الثانوية الأميركية)، ولعب في إشراف المدرب المخضرم غريغ بوبوفيتش وتوج معه بلقب الـ "ان بي ايه" أعوام 2003 و2005 و2007 و2014، قبل أن يتركه الصيف الماضي للدفاع عن ألوان تشارلوت هورنتس.

وخاض الفرنسي، الفائز مع منتخب بلاده بلقب بطل أوروبا 2013، مباراة كل النجوم "أول ستارز" التقليدية التي تجمع سنويا بين نجوم الدوري الأميركي، في ست مناسبات وأصبح في 2007 أول لاعب أوروبي ينال لقب أفضل لاعب في نهائي الدوري.

وشكل باركر مع تيم دانكن والأرجنتيني مانو جينوبيلي قوة ضاربة في سان أنتونيو الذي خاض معه 1198 مباراة خلال 17 موسما بينها 226 في الأدوار الاقصائية "بلاي أوف". وبلغ معدل نقاطه 15,8 في المباراة الواحدة، الى 5,7 تمريرات حاسمة، و2,8 متابعتين.

وخاض باركر 181 مباراة مع منتخب فرنسا الذي دافع عن ألوانه في 9 بطولات قارية ودولية، بينها أولمبياد لندن 2012، قبل اعتزال اللعب الدولي عام 2016 وفي جعبته ذهبية وفضية وبرونزيتين في كأس أوروبا التي نال فيها لقب أفضل لاعب عام 2013.



