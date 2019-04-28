الـNBA: تورونتو يتقدم على فيلادلفيا ودنفر يتأهل

في المباراة الأولى من سلسلة الدور نصف النهائي للمنطقة الشرقية، خرج تورونتو متفوقاً على أرضه السبت بنتيجة 108-95 بفضل 45 نقطة للينارد هي الأعلى له في الأدوار الاقصائية (بلاي أوف)، ليتقدم 1-صفر في سلسلة المباريات السبع الممكنة بين الفريقين.

في المقابل، حسم دنفر المواجهة الفاصلة مع سان أنتونيو، بفوزه على أرضه أيضًا بفارق أربع نقاط 90-86، ليبلغ الدور نصف النهائي في المنطقة الغربية لملاقاة بورتلاند ترايل بلايزرز.

امتياز لينارد

قدم لينارد أداء استحق تحية المشجعين لدى استبداله قبل 3:14 دقائق من النهاية وفريقه متقدم 107-88. فباستثناء بداية الربع الأول التي شهد تقدم فيلادلفيا بفارق خمس نقاط، كان تورونتو الأفضل على مدى أرباع اللقاء الأول بين الفريقين.

وأنهى لينارد (27 عاماً) المباراة مع 11 متابعة و45 نقطة هي الأعلى له في مسيرته خلال مباراة ضمن الأدوار الاقصائية، وبفارق نقطتين عن رقمه القياسي السابق (43 نقطة).

وأضاف زميل لينارد الكاميروني باسكال سياكام 29 نقطة مع سبع متابعات، ليتفوق على مواطنه نجم فيلادلفيا جويل إمبييد الذي اكتفى في مباراة الأمس بتسجيل 16 نقطة مع ثماني متابعات.

وتقام المباراة الثانية مساء الإثنين على ملعب تورونتو.

دنفر يقصي سان أنتونيو

وفي المنطقة الغربية، أكمل دنفر ناغتس عقد الدور نصف النهائي بإخراجه سان أنتونيو المتوج بلقب الدوري خمس مرات آخرها 2014.

وفشل سبيرز للموسم الثاني توالياً في عبور الدور الأول من بلاي أوف المنطقة الغربية، بينما خطا دنفر نحو الدور الثاني في مشاركته الأولى في البلاي أوف بعد غياب خمسة مواسم متتالية.

ويدين دنفر بالفوز في المباراة السابعة، والتي أقيمت على ملعبه، لنجمه الصربي نيكولا يوكيتش الذي حقق "تريبل دبل" مع 21 نقطة و15 متابعة و10 تمريرات حاسمة، بينما أضاف الكندي جمال موراي 23 نقطة، ليقودا الفريق إلى نصف نهائي المنطقة للمرة الأولى منذ موسم 2008-2009.

ولم يسمح دنفر لفريق المدرب غريغ بوبوفيتش بالتقدم ولو بنقطة واحدة في كل مراحل المباراة، لكن الفريق الضيف تمكن من تقليص الفارق بشكل كبير في ختام الربع الأخير وكان قريباً من العودة إلى المنافسة، لكن لاعبيه تجاهلوا في الثواني الأخيرة طلب مدربهم ارتكاب أخطاء على المنافسين لوقف توقيت المباراة وربما الإفادة من ذلك للعودة للمنافسة.

وتمكن سبيرز من تقليص الفارق الى نقطتين فقط قبل 52 ثانية من النهاية.

وهي المرة الأولى التي يخسر فيها فريق يدرب المدرب الأسطوري بوبوفيتش، من الدور الأول للبلاي أوف لموسمين على التوالي.

وكان رودي غاي الأفضل في سان أنتونيو مع 21 نقطة، وأضاف كل من ديمار ديروزن وبراين فوربس 19 نقطة.

