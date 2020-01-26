العالم مصدوم من وفاة كوبي براينت



في ما يلي ابرز ردود الفعل على حساب تويتر اثر وفاة اسطورة كرة السلة الاميركية كوبي براينت في حادث تحطم طائرة هليكوبتر:



رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب

"انها انباء رهيبة!"

Reports are that basketball great Kobe Bryant and three others have been killed in a helicopter crash in California. That is terrible news! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 26, 2020

كريم عبد الجبار بطل الدوري الاميركي للمحترفين ست مرات وهدافه التاريخي

"سيتذكر معظم الاشخاص كوبي على انه رياضي مدهش ألهم العديد من الأجيال من لاعبي كرة السلة. لكنني سأتذكره دائما كشخص أكثر منه كرياضي".



نجم كرة السلة الفرنسي توني باركر

"قلبي مصدوم من هذا النبأ. كنت اسطورة حقيقية وصديقا. ارقد بسلام".

I’m heartbroken by this news, you were a true legend, and friend. Rest In Peace @kobebryant, my thoughts and prayers to his wife and kids. #legend #mamba #goat pic.twitter.com/1VKYdbrVEk — Tony Parker (@tonyparker) January 26, 2020

نجم كرة السلة الاسباني بو غاسول

"اكثر من صدمة. صديقي الكبير...لا اريد تصديق هذا الامر".

نجم الكاميرون ونادي فيلادلفيا سفنتي سيكسرز جويل امبييد

"لا ادري من اين ابدأ. لقد بدأت ممارسة كرة السلة بفضل كوبي عندما كنت اشاهد نهائي عام 2010. لم اكن قد مارست كرة السلة من قبل، وهذه النهائيات غيرت مجرى حياتي. كنت اريد ان اكون مثل كوبي. انا حزين للغاية!"



سكوتي بيبين نجم شيكاغو بولز السابق

"انا مصدوم. الكلمات لا يمكن ان تصف ما يختلجني. هذا اليوم حزين ومأساوي بشكل لا يوصف"



I’m stunned. Words can’t even come close to describing it. Just an incredibly sad and tragic day. — Scottie Pippen (@ScottiePippen) January 26, 2020

نجمة كرة المضرب السابقة البلجيكية كيم كلاييسترز

"كوبي- كنت ملهما حقيقيا لي في مسيرتي الرياضية. لطالما قدرت احترافيتك تفانيك واخلاصك. افكارنا مع اقربائك"

اسطورة كرة المضرب الاميركية مارتينا نافراتيلوفا

"كوبي براينت لقد ذهبت باكرا جدا، امر صادم تلقي نبأ رحيلك، لقد منحت الكثير من السعادة لكثيرين. تعازينا الحارة لعائلته، اصدقائه، عائلته في ليكرز. ارقد بسلام كوبي".



لاعب المنتخب الاميركي لكرة القدم جوزيه التيدور

"كوبي براينت انت ملاك. ارقد بسلام ايها الاسطورة. كنت رائعا تجسد الرقي. مثال اعلى. الصلوات الى عائلته".

مالك نادي روما جيم بالوتا

"بالنيابة عني، عن اللاعبين وجميع العاملين في نادي روما، ننضم الى باقي العالم الرياضي في نعي الوفاة المأساوية لكوبي براينت. كان كوبي ايقونة حقيقية وكل تفكيرنا تجاه عائلته وجميع الضحايا على متن تلك الرحلة".



بطل العالم في الدراجات النارية السابق الاسباني خورخي لورنزو

"تلقيت النبأ قبل خمس دقائق ولا زلت لا اصدق ما حصل...مثال اخر بان الحياة هشة للغاية، وبالتالي يتعين علينا الاستمتاع بها قدر المستطاع".

الممثلة الاميركية تارا بوك



"فقدت مدينة لوس انجليس احد ابرز نجومها الحقيقيين. امر صادم تلقي خبر الوفاة المأساوية لكوبي براينت. قلبي مشطور تجاه عائلته وجميع انصار اللعبة الذي يشعرون بهذا الفقدان في الصميم".



لاعب كرة القدم الغاني كيفن برينس بواتنغ

"لا كلام وصدمة!! ارقد بسلام مامبا".



نجم الراب والبوب فاريل وليامس

"فقد العالم عملاقا اليوم. ارقد بسلام كوبي براينت"