إيقاف الدوري اليوناني لكرة السلة نهائيا وتتويج باناثينايكوس باللقب

وأوضحت الرابطة أن ممثلي مدينة سالونيكي، أريس وباوك صاحبي المركزين الأخيرين، لن يهبطا إلى الدرجة الثانية.

وكان باناثينايكوس الذي توج باللقب التاسع والثلاثين في تاريخه، يتصدر المسابقة بفارق نقطتين عن مطارده المباشر أيك أثينا.

في سياق آخر منفصل، ينتظر الاتحاد اليوناني لكرة القدم مصادقة الحكومة على استئناف المنافسات المعلقة حتى السادس من حزيران/يونيو المقبل.

وكانت الرابطة السوبر للدوري اليوناني صوتت بإجماع أعضاء مجلس إدارتها على استئناف المنافسات.

واستأنفت أندية كرة القدم في اليونان التي وصل فيها عدد ضحايا جائحة "كوفيد-19" إلى 168 شخصا، التدريبات بحسب بروتوكولات صحية مشددة وحتى الآن لم يتم الاعلان عن أي حالة إيجابية لدى اللاعبين رغم الفحوص المنتظمة التي يخضعون لها.