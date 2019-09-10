إسبانيا تحجز مقعدها في نصف نهائي مونديال السلة

وسيطر المنتخب الإسباني على أحداث المباراة بشكل واضح وعلت كفته منذ انطلاق الربع الأول والذي انتهى لصالحه (22-18) ثم أنهى الربع الثاني أيضاً لصالحه (24-23) فانتهى الشوط الأول على وقع تقدم الإسبان (46-41).

ومع انطلاق الربع الثالث استمرت السيطرة للمنتخب الإسباني الذي أنهاه لمصلحته بفارق 4 نقاط (21-17) ورغم محاولة المنتخب البولندي للعودة في الربع الثالث وقلب الطاولة على نظيره الإسباني إلا أن الأخير أنهى المباراة بقوة وبفارق 12 نقطة.

وسيواجه المنتخب الإسباني في الدور نصف النهائي الفائز من مواجهة أستراليا وجمهورية التشيك.

وتبحث إسبانيا عن تكرار إنجاز عام 2006 عندما توجت بلقب بطولة العالم التي أقيمت في اليابان، بتغلبها على اليونان في المباراة النهائية 70-47.

وشهدت المباراة تألقاً واضحاً من ريكي روبيو لاعب فريق فينكس صنز في الدوري الأميركي للمحترفين عقب تسجيله 19 نقطة وإهداءه 9 تمريرات حاسمة كما برز قائد المنتخب الإسباني مارك غاسول لاعب تورنتو رابتورز بعد أن لعب 7 تمريرات حاسمة وسجل 10 نقاط.

