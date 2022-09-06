إسبانيا إلى ثمن نهائي كأس أمم أوروبا لكرة لسلة

المنتخب الإسباني كان في حاجة لتحقيق الفوز لضمان عبوره إلى دور الستة عشر وتحقق ذلك بفضل هجوم قوي خاصة في نصف المباراة الأول والذي أنهاه متقدما بفارق اثنتين وعشرين نقطة، مصعباً بالتالي مهمة العودة على منتخب مونتينيغرو الذي تلقى خسارته الثانية فيما حققت إسبانيا انتصارها الثالث.

تأهل تركيا

خسارة منتخب مونتينيغرو أمنت تأهلَ المنتخب التركي إلى دور الستة عشر من البطولة بعد فوزه على نظيره البلجيكي بثمان وسبعين نقطة، مقابل ثلاث وستين ضمن منافسات المجموعة الأولى أيضا.

المنتخب التركي فرض أفضليته على اللقاء مبكراً حيث أنهى الربع الأول متقدماً بفارق مريح بلغ أربع عشرة نقطة، وتمكنت بلجيكا من العودة في الربع الثاني وقلصت الفارق إلى سبع نقاط مع حلول الاستراحة، غير أن تألقَ ألبـيرين سينغون لاعبَ هيوستن روكتس أبقى تركيا في الطليعة لتحقق انتصارها الثالث.

المجموعة الثانية

وضمن منافسات المجموعة الثانية، فوت منتخب البوسنة والهرسك فرصة التأهل إلى دور الستة عشر بخسارته أمام نظيره الفرنسي المتأهل سلفاً بثمان وستين نقطة، لإحدى وثمانين.

المنتخب الفرنسي أنهى النصفَ الأول متقدماً بفارق عشر نقاط، لكن المنتخب البوسني عوض تأخره عبر هجوم قوي في الربع الثالث وأوائلِ الربع الأخير وسط تألق يوسف نوركيتش، غير أن ذلك لم يكن كافيا لكبح انتفاضة الفرنسيين في الدقائق الأخيرة، لتخسر بالتالي البوسنة المباراة ومعها فرصة العبور إلى ثمن النهائي حيث كانت بحاجة للفوز فقط لتحقيق ذلك.

