إرجاء إطلاق الدوري الإفريقي لكرة السلة بسبب كورونا

وكان من المفترض أن تنطلق هذه البطولة الجديدة المكونة من 12 فريقاً في 13 آذار/مارس الحالي من العاصمة السنغالية دكار، لكن المخاوف من فيروس "كوفيد-19" أدى إلى إرجاء انطلاقها، لتنضم بذلك إلى سلسلة طويلة من الأحداث الرياضية التي تأثرت روزناماتها بسبب هذا الفيروس الذي أودى بحياة أكثر من 3 آلاف شخص حول العالم حتى الآن.

ويأتي هذا القرار بعد يوم واحد على اكتشاف أول حالة مصابة بالفيروس في السنغال، ما يرفع العدد إلى حالتين فقط حتى الآن في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، بعد الأولى في نيجيريا.

وأكد رئيس رابطة الدوري الإفريقي ونائب رئيس رابطة دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين السنغالي أمادو غالو قرار الإرجاء، قائلا "بناء على توصية الحكومة السنغالية بشأن المخاوف الصحية المتصاعدة المتعلقة بفيروس كورونا، سيتم تأجيل افتتاح الموسم الأول من الدوري الإفريقي لكرة السلة".

وتابع "أشعر بخيبة أمل لأننا غير قادرين على إعطاء إِشارة انطلاق هذا الدوري التاريخي في الموعد الذي كان مقرراً، لكننا نتطلع الى إطلاقه المرتقب في وقت لاحق".

ومن المفترض أن تكون القاهرة (مصر)، سلا (المغرب)، المنستير (تونس)، دكار، لاغوس (نيجيريا) ولواندا (أنغولا) المدن المضيفة للموسم المنتظم لهذا الدوري الذي أعلن عنه في منتصف شباط/فبراير الماضي برعاية دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين "NBA" والاتحاد الدولي للعبة "فيبا".

ويشارك في هذا الدوري 12 نادياً من أنحاء القارة السمراء، حيث سيتم اعتماد نظام المجموعتين من ستة أندية في كل منهما، على أن تخوض كل مجموعة مبارياتها في الموسم المنتظم في ثلاث من المدن الستة المضيفة.

ويخوض كل فريق خمس مباريات في الموسم المنتظم، على أن يتأهل أفضل ثلاثة فرق في كل مجموعة إلى الأدوار الإقصائية "بلاي أوف".

وتتواجه الأندية الستة مع بعضها البعض على أن ينتقل الأربعة الأوائل إلى المربع الذهبي الذي يقام في العاصمة الرواندية كيغالي، على غرار الدور النهائي، بنظام الاقصاء المباشر من مباراة واحدة فقط، وليس بالنظام المتعارف عليه في الدوري الأميركي أو أوروبا، أي بتأهل الفائز بعد فوزه بأربع من أصل سبع مباريات أو ثلاث من أصل خمس.

ويتولى الاتحاد الدولي للعبة ورابطة دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين تأمين الدعم المالي والموارد لتدريب اللاعبين والمدربين والحكام الأفارقة برعاية شركة "نايكي" وعلامة "جوردان" للمستلزمات الرياضية.