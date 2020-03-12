أنباء عن اصابة غوبير بـ"فيروس كورونا"

قررت رابطة دوري NBA مساء الأربعاء تعليق الموسم المنتظم "حتى إشعار آخر"، وذلك بسبب إصابة لاعب بفيروس كورونا المستجد.



وكشفت وسائل إعلام في فرنسا (مثل صحيفة ليكيب) والولايات المتحدة ("أي أس بي أن") أن المصاب هو لاعب يوتا جاز، الفرنسي رودي غوبير، قبل أن يأتي التأكيد من مدرب دنفر ناغتس مايك مالون الذي كشف ان إصابة لاعب الارتكاز هي سبب تعليق المباراة ومن ثم الموسم.

ولاحقاً، أصدر يوتا جاز بياناً قال فيه أن لاعباً من الفريق عانى من عوارض مشابهة للانفلونزا، لكن نتيجة الفحوص الأولية للانفلونزا والتهابات الجهاز التنفسي جاءت سلبية، ثم اتخذ بعدها القرار بإجراء فحص آخر لمعرفة إذا كان مصاباً بفيروس "كوفيد-19"، وجاءت النتيجة إيجابية وتتم معالجة الحالة من قبل مسؤولي الصحة في أوكلاهوما سيتي.

وأوضح البيان أن "النتيجة الإيجابية الأولية وردت مباشرة قبل انطلاق مباراة يوتا جاز وأوكلاهوما سيتي، والقرار الذي أتخذ من قبل رابطة الدوري بتأجيل المباراة كان في محله".

ورفض يوتا الإفصاح عن اسم اللاعب، لكن مالون، على غرار تقارير صحافية عدة، كشف بأنه غوبير. وأدرج اسم اللاعب بداية على أنه مشكوك بقدرته على خوض اللقاء، قبل أن يسحب تماماً من التشكيلة.

وقال مالون "إنه رودي غوبير. هل تعتقدون بأن الأمر (إصابة اللاعب بالفيروس) لن يؤثر علينا؟، وإذا كان أحد لاعبينا (في الدوري) مصاباً بفيروس كورونا، فلا أحد يعلم ما يعنيه هذا الأمر لفريقه والفرق الأخرى التي لعبت ضده".

A statement from the Utah Jazz:



» https://t.co/weQF4NNz4a — Utah Jazz (@utahjazz) March 12, 2020



