أخبار سارة لـ"رابتورز" أمام شبح "فيروس كورونا"

وخاض تورونتو مباراة على أرض منافسه يوتا جاز يوم الإثنين الماضي قبل ثبوت إصابة لاعبي يوتا جاز الفرنسي رودي غوبير ودونوفان ميتشل بفيروس كورونا.

وبناء على ذلك قرر رابتورز إخضاع جميع أعضاء الفريق الذين سافروا لخوض المباراة للفحص.

وقال الفريق الليلة الماضية "جميع الذين سافروا معنا والذين خضعوا للفحص يوم الأربعاء في تورونتو تلقوا نتائجهم وحالياً الجميع نتائجهم سلبية بينما توجد نتيجة معلقة لشخص واحد إضافي".

وأضاف الفريق "هذه النتائج لن تغير قواعدنا. وسيتعين على الذين طلبت منهم سلطات الصحة العامة في تورونتو عزل أنفسهم الاستمرار في هذا الإجراء. وسنستمر جميعنا في عدم الاختلاط بالآخرين والحفاظ على نظافة اليدين ومراقبة وضعنا الصحي وهو الأمر الأهم".

وتوقفت مباريات الدوري إلى أجل غير مسمى الأربعاء الماضي بعد ثبوت إصابة غوبير بالعدوى.



