وافتتح الأرجنتيني أنخل كوريا التسجيل لكتيبة المدرب دييغو سيميوني في الدقيقة 62 ثم أدرك جولين كاستانييدا التعادل لأصحاب الأرض (83) ثم أضاف سيرجيو بينيتو الهدف الثاني في الدقيقة 108.

وانتهت المواجهة في وقتيها الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بين الفريقين 1-1 .

وفي باقي المواجهات، غادرت أندية سلتا فيغو وإيبار وريال بيتيس المسابقة بهزيمة الأول أمام ميرانديس 1-2 والثاني أمام باداجوز 1-3 والثالث بركلات الترجيح أمام رايو فاليكانو 2-4 بعد أن انتهت المواجهة بالتعادل 2-2.

وتأهل ليغانس إلى الدور السادس عشر بفوزه على مضيفه إيبرو 1-صفر.

وقال سيميوني بعد المواجهة "أملك رغبة العمل مثل أي يوم منذ وصولي إلى هنا. ركلات الترجيح أو تمديد الوقت في دوري أبطال أوروبا لم تغيرني، ولا حتى الخروج من هذا الدور. لدي تشكيلة قوية والنتائج ستأتي قريباً".

ويشرف سيميوني على أتلتيكو منذ 2011، فقاده الى لقب الدوري في 2014 ولقبين في الدوري الأوروبي في 2012 و2018، لكن الحظ عانده في 2014 و2016 عندما خسر نهائي دوري الأبطال أمام جاره اللدود ريال مدريد.

اختير سيميوني أفضل مدرب في إسبانيا ثلاث مرات وقاد فريقه إلى الحلول بين الثلاثة الأوائل في كل مواسمه باستثناء 2012.

أضاف سيميوني الذي يستعد فريقه لخوض مواجهة نارية في دوري أبطال أوروبا أمام ليفربول الإنكليزي حامل اللقب في دور الـ16 "أنا اتحمل المسؤولية لوحدي. استحق كولتورال الفوز، لم نمتلك القوة".