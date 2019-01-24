وسجّل للفريق الملكي كل من لوكاس فاسكيز (18) وسيرجيو راموس (42 من ركلة جزاء) و(77) والفرنسي كريم بنزيمة (80) في حينّ وقّع الهندوراسي أنطوني لوزانو (7) وأليكس غرانيل (66 من ركلة جزاء) هدفي جيرونا.

ويلتقي الفريقان إياباً الأربعاء المقبل على ملعب مونتيليفي.



تفاصيل المواجهة

نهاية المباراة بفوز ريال مدريد على جيرونا 4-2.

الدقيقة 80: الفرنسي كريم بنزيمة يسجّل الهدف الرابع للميرينغي (4-2)

الدقيقة 77: راموس مرة أخرى يفعلها ويعيد التقدّم لريال مدريد 3-2

الدقيقة 67: أليكس غرانيل يعقّد وضع ريال مدريد ويعادل الكفة لجيرونا من ركلة جزاء 2-2

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدّم فريق العاصمة الإسبانية على جيرونا بهدفين لهدف

الدقيقة 42: سيرجيو راموس يوقّع الهدف الثاني للفريق الملكي من ركلة جزاء

الدقيقة 18: لوكاس فاسكيز يعادل الكفّة لريال مدريد

الدقيقة 7: الهندوراسي أنطوني لوزانو يباغت دفاع ريال مدريد ويفتتح النتيجة لمصلحة جيرونا

بداية المباراة

البث المباشر لمباراة ريال مدريد وجيرونا اليوم في ذهاب ربع نهائي كأس ملك إسبانيا سيكون حصرياً على beIN SPORTS.

التشكيلة الأساسية للفريقين:



