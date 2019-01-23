وسجل كل من بابلو سارابيا (58) ووسام بن يدر (76) هدفي الفريق الأندلسي.
وتقام مباراة الإياب في كامب نو الأربعاء القادم 30 كانون الثاني/يناير 2019.
تفاصيل المواجهة:
نهاية المباراة بفوز إشبيلية على برشلونة 2-صفر
81: سواريز يخترق حصون الفريق الأندلسي ويصوب كرة خطيرة
76: وسام بن يدر يسجل الهدف الثاني للفريق الأندلسي
64: تصويبة كوتينيو مرت بجانب مرمى إشبيلية
58: سارابيا يفتتح التسجيل لفريق اشبليية (1-صفر)
57: محاولة خطيرة لأمادو
عودة المباراة في شوطها الثاني
نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين
44: وسام بن يدر يواصل اهدار الفرص
41: البرازيلي مالكوم راوغ الحارس ووضع الكرة خارج الشباك
36: وسام بن يدر يتلاعب بدفاع برشلونة لكنه يضيع طريق الشباك
بداية المباراة في استاد رامون سانشيز بيزخوان
التشكيلة الأساسية للفريقين:
برشلونة : المنتدب الجديد الغاني كيفين برانس بواتينغ أساسي وليونيل ميسي خارج التشكيلة
إشبيلية