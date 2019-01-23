وسجل كل من بابلو سارابيا (58) ووسام بن يدر (76) هدفي الفريق الأندلسي.

وتقام مباراة الإياب في كامب نو الأربعاء القادم 30 كانون الثاني/يناير 2019.

تفاصيل المواجهة:

نهاية المباراة بفوز إشبيلية على برشلونة 2-صفر

81: سواريز يخترق حصون الفريق الأندلسي ويصوب كرة خطيرة

76: وسام بن يدر يسجل الهدف الثاني للفريق الأندلسي

64: تصويبة كوتينيو مرت بجانب مرمى إشبيلية

58: سارابيا يفتتح التسجيل لفريق اشبليية (1-صفر)

57: محاولة خطيرة لأمادو

عودة المباراة في شوطها الثاني

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين

44: وسام بن يدر يواصل اهدار الفرص

41: البرازيلي مالكوم راوغ الحارس ووضع الكرة خارج الشباك

36: وسام بن يدر يتلاعب بدفاع برشلونة لكنه يضيع طريق الشباك

بداية المباراة في استاد رامون سانشيز بيزخوان

التشكيلة الأساسية للفريقين:

برشلونة : المنتدب الجديد الغاني كيفين برانس بواتينغ أساسي وليونيل ميسي خارج التشكيلة

إشبيلية



