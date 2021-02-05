وحجز الفريقان بطاقتيهما إلى دور الأربعة بشق الأنفس وتحديداً برشلونة الذي حقق ريمونتادا مثيرة أمام مضيفه غرناطة محولاً تخلفه بهدفين نظيفين حتى الدقيقة 88 إلى فوز 5-3 بعد التمديد، فيما وضع إشبيلية حداً لمغامرة ألميريا من الدرجة الثانية بالفوز عليه 1-صفر.

وسيلعب برشلونة وإشبيلية ثلاث مباريات في مدى 23 يوماً، ففضلاً عن مواجهتهما في ذهاب واياب مسابقة الكأس في العاشر من شباط/فبراير الحالي والثالث من آذار/مارس المقبل، سيلعبان في 28 الحالي في الأندلس في المرحلة الخامسة والعشرين من الليغا.

وتقام مباراتا الذهاب في العاشر من شباط/فبراير الحالي في إشبيلية وبلباو، والإياب في الثالث من آذار/مارس المقبل في كامب نو وفالنسيا.

