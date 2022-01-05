ريال مدريد يواجه ألكويانو في كأس الملك من قبل beIN SPORTS January 5, 2022 10:25 0:36 دقيقة أكمل ريال مدريد استعداداتـِه لمواجهة مضيّفِه ألكويانو في منافسات الدور 32 من كأس ملك إسبانيا. تقارير إخبارية ريال مدريد كأس ملك إسبانيا -آخر الفيديوهات 0:36 دقيقة ريال مدريد يواجه ألكويانو في كأس الملك 0:52 دقيقة برشلونة ضيفاً على ليناريس ديبورتيفو 2:53 دقيقة قمّة لندنية خالصة بين تشيلسي وتوتنهام 5:16 دقيقة لانس إلى دور الـ16 من كأس فرنسا 0:28 دقيقة المنتخب التونسي يواصل استعداداته لكأس أمم إفريقيا 1:42 دقيقة الكبير يتحدث عن مواجهة تحديات كورونا في "كان 2021" 0:24 دقيقة النجمة يعلق مشاركته في الدوري احتجاجا على التحكيم 0:31 دقيقة ليفربول يتقدم بطلب لتأجيل مواجهته أمام آرسنال 0:22 دقيقة إصابة لوتشانو سباليتي مدرب نابولي بفيروس كورونا 0:46 دقيقة سانيه وأوباميكانو مصابان بفيروس كورونا