وتقدم الفريق الباسكي بهدف وحيد في نهاية الشوط الأول سجله النروجي مارتن أوديغارد المعار من ريال مدريد بالذات، قبل أن يضيف السويدي الشاب الكسندر ايزاك هدفين سريعين (54 و56) وينهي ميكل مورينو مهرجان الأهداف لفريقه (69)، أما أهداف ريال مدريد فجاءت بعد فوات الاوان تقريباً عن طريق البرازيلي مارسيلو (59) ومواطنه رودريغو (81) وناتشو (90+3).

وبات ريال سوسييداد صاحب ثالث مفاجأة في هذا الدور بعد ان افتتح فالنسيا حامل اللقب ربع النهائي بتوديع المسابقة بعد خسارته أمام غرناطة 1-2 الثلاثاء، ليلحق به فياريال الأربعاء بسقوطه أمام مضيفه ميرانديس من الدرجة الثانية 2-4، فيما أكمل أتلتيك بلباو المفاجآت بإخراجه برشلونة بهدف نظيف.

اختار الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد تشكيلة معدلة بعض الشيء لخوض المباراة، فبالإضافة إلى غياب البلجيكي ادين هازار والويلزي غاريث بايل المصابين، فإن زيدان استبعد كل من الحارس الدولي البلجيكي تيبو كورتوا واللاعبين دانيال كارفاخال والفرنسي رافاييل فاران والبرازيلي كاسيميرو، فيما ظل الكرواتي لوكا مودريتش أفضل لاعب في العالم عام 2018 على دكة الاحتياط حتى بداية الشوط الثاني.

الهدف الأول جاء بعد سلسلة تمريرات بدأها حارس المرمى حتى وصولها إلى ايزاك الذي سدد من على مشارف منطقة الجزاء، فصدها الحارس الفرنسي ألفونس أريولا لترتد إلى أوديغارد المعار من ريال مدريد فسددها بين ساقيه (22).

وكاد أوديغار أن يسجل الهدف الثاني لكن تسديدته لم تكن دقيقة (31).

وتكفل أليكس ريميرو حارس سوسييداد بالذود عن مرماه في فرصتين متتاليتين حيث أبعد تسديدة البرازيلي فينيسيوس جونيور من مشارف منطقة الجزاء لتصل إلى الفرنسي كريم بنزيمه الذي سددها قوية أبعدها الحارس إلى ركنية (38).

وهز ايزاك شباك ريال مدريد، بعد حركة أكروباتية جميلة وضع فيها الكرة بعيدا عن متناول رايولا (54) معززا تقدم فريقه، وسرعان ما اضاف اللاعب ذاته الثالث لفريقه بتسديدة على يمين الحارس (58).

وقلص مارسيلو الفارق إلى 1-3، بعد أقل من دقيقة واحدة من تسديدة قريبة (59).

ووجه مورينو طلقة الرحمة على ريال مدريد بتسجيله الهدف الرابع من تسديدة من مسافة قريبة مستفيدا من التمريرة العرضية لايزاك (69).

وقلص رودريغو الفارق إلى هدفين بتسجيله الثاني للميرينغي في المرمى الفارغ من حارسه، بعدما كان فينيسيوس قد سحبه إثر مجهود فردي رائع (81).

ولم ينفع الهدف الثالث الذي سجله ناتشو من تسديدة من حدود نقطة الجزاء في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل عن ضائع من منع فريقه من توديع المسابقة.

وطرد الحكم لاعب سوسييداد أندوني غوروسابيل لنيله البطاقة الصفراء الثانية (90+5).