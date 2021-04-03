وهو اللقب الثالث لسوسييداد في الكأس المحلية بعد عامي 1909 و1987.

سجل قائد سوسييداد ميكيل أويارزابال هدف الفوز من ركلة جزاء في الدقيقة 63، إثر عرقلة من مدافع أتلتيك إينيغو مارتينيز على كريستيان "بورتو" مانسانيرا.

واشهر الحكم البطاقة الحمراء بوجه مارتينيس، قبل أن يستعيض عنها بصفراء اثر عودته إلى تقنية حكم الفيديو المساعد "في أيه آر".

وتوج سوسييداد أسلوب لعبه الرائع منذ عامين بقيادة مدربه إيمانول ألغواسيل بالفوز المنتظر منذ 34 عاماً في أول نهائي يجمع بين الجارين اللدودين في إقليم الباسك.

وتميز لاعبو "سان سيباستيان" في المباراة التي اقيمت تحت أمطار غزيرة، بفضل تمريراتهم القصيرة وتحركات المهاجم الشاب السويدي ألكسندر إيساك (21 عاماً) الذي كاد أن يفتتح التسجيل في ثلاث مناسبات (19 و25 و41).

في المقابل، اعتمد بيلباو على الهجمات المرتدة وكاد أن يفتتح التسجيل بتسديدة من 30 متراً للمدافع مارتينيس صدها الحارس أليكس ريميرو (32).

وجمع نهائي الكأس المؤجل من الموسم الماضي على خلفية تداعيات فيروس كورونا، للمرة الأولى بين سوسييداد وبيلباو في "ديربي" الباسك، حيث يخوض الأخير النهائي الاول له قبل أن يلعب الثاني للموسم الحالي بعد أسبوعين أمام برشلونة على الملعب ذاته.

وكان من المقرر أن تقام المباراة النهائية من كأس الملك لموسم 2019-2020 في 18 نيسان/ابريل 2020، إلا أن جائحة "كوفيد -19" أرغمت المنظمين على تأجيلها.

وجاء قرار التأجيل على أمل أن ينحصر الفيروس والسماح للجماهير بالعودة إلى المدرجات، غير أن استمرار تفشي كورونا حال مرة جديدة دون العودة المرتقبة إلى الملاعب الاسبانية، بالتزامن مع قرار إقامة نهائي الموسم الماضي خلف أبواب موصدة، على أن يليه نهائي هذا الموسم في 17 الشهر الحالي ضمن الشروط ذاتها وعلى استاد "لا كارتوخا" في إشبيلية أيضاً.