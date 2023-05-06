وحسم ريال مدريد مسألة تتويجه بلقب كأس إسبانيا بعدما انتصر على أوساسونا 2-1 يوم السبت في المباراة التي أقيمت في إشبيلية مستفيداً من تألق نجمه البرازيلي رودريغو.

وأخذ ريال مدريد الأفضلية مبكراً بعد اختراق من البرازيلي فينيسيوس الذي أرسل تمريرة مميزة لمواطنه رودريغو أودعها في الشباك مع الدقيقة الثانية.

وسارت المباراة بشكل متوازن مع أفضلية ريال مدريد حتى الدقيقة السادسة والعشرين حين انفرد المغربي عبد الصمد الزلزولي بالبلجيكي كورتوا وأرسل الكرة إلى المرمى ليبعدها كارفاخال في الرمق الأخير.

وردّ النمسوي ألابا بتسديدة قوية من ركلة حرة مباشرة ارتطمت بالعارضة (32) لينتهي الشوط الأول بتقدم ريال مدريد.

وأهدر ريال مدريد عدة فرص للتعزيز مع بداية الثاني ليعاقبه لوكاس تورو بإدراكه التعادل بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء (58).

وعاد رودريغو ليفرض نفسه نجماً للمباراة بتسجيله الهدف الثاني لريال مدريد عقب متابعته لكرة ارتدت من الدفاع (70).

واندفع أوساسونا للتعديل لكنه لم يشكل أيّ خطورة على مرمى ريال مدريد الذي أهدر عدة فرص عبر الهجمات المرتدة لتنتهي المباراة بفوز ريال مدريد باللقب.

وواصل ريال مدريد أفضليته على أوساسونا بعدم الخسارة أمامه للمباراة الـ19 توالياً بجميع المسابقات.

ونجح ريال مدريد في حصد لقب الكأس للمرة العشرين في تاريخه فيما استمرت معاناة أوساسونا مع البطولة بخسارة النهائي للمرة الثانية في مسيرته.

ويأتي تتويج ريال مدريد باللقب في وقت مهم جداً إذ سيواجه ضيفه مانشستر سيتي الإنكليزي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا الثلاثاء.