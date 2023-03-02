تشافي: "ريال مدريد هو المرشح للفوز" من قبل beIN SPORTS March 2, 2023 08:36 0:29 دقيقة اعتبر تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة أنّ منافسه ريال مدريد هو الأوفر حظاً للفوز بمباراة ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا المقررة اليوم الخميس. مقابلات برشلونة تشافي -آخر الفيديوهات 1:57 دقيقة قمّة منتظرة بين الدحيل والعربي 0:33 دقيقة أنشيلوتي يحفز لاعبي ريال مدريد قبل مواجهة برشلونة 0:29 دقيقة تشافي: "ريال مدريد هو المرشح للفوز" 5:50 دقيقة خروج صادم لمارسيليا من كأس فرنسا على يد أنسي 3:25 دقيقة صلاح يساهم في فوز ليفربول على وولفرهامبتون 4:41 دقيقة آرسنال يحقق فوزاً كبيراً على إيفرتون 4:28 دقيقة مانشستر يونايتد يعبر إلى ربع نهائي كأس الاتحاد 1:43 دقيقة الجزائري ديلور يقود نانت إلى نصف النهائي 0:36 دقيقة انطلاق البطولة العربية الأولى للبادل في الشارقة 2:04 دقيقة كأس آسيا تحت 20 عاماً: فوز العراق على إندونيسيا