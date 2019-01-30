ونجح برشلونة في تعويض تأخره في مباراة الذهاب 0-2 وسجل سداسية كاملة تناوب عليها البرازيلي كوتينيو (13من ركلة جزاء و 53) و الكرواتي راكيتيتش (32) وسيرجيو روبرتو (54) والاوروغوياني لويس سواريز (89) والأرجنتيني ليونيل ميسي (90+2)، أما هدف اشبيلية الوحيد فجاء عن طريق البرازيلي جيليرمي أرانا (68).

وأضاع بانيغا ركلة جزاء في الدقيقة 24 بعدما تصدى لها حارس برشلونة ياسبر سيليسن.

على ملعب الكامب نو، دخل برشلونة المباراة طامحا في تجاوز عثرته في لقاء الذهاب بهدفين دون رد، وانتظر الفريق الكتالوني حتى الدقيقة 13 للتوقيع على أول هدف له بعد حصول نجمه ليونيل ميسي على ركلة جزاء اثر تدخل من المدافع الهولندي كوينسي بروميس وانبرى لها البرازيلي كوتينيو بنجاح.

الفريق الضيف اتيحت له فرصة لتعقيد المهمة امام برشلونة عندما حصل روك ميسا على ركلة جزاء بعد تعرضه للدفع من قبل بيكيه لكن الحارس ياسبر سيليسن ينجح في التصدي لركلة بانيغا (24).

اصرار برشلونة على تعويض خسارة الذهاب سريعا كان جليا، ومن هجمة قادها البرازيلي ارثر ميلو مرر على اثرها بذكاء كبير في اتجاه الكرواتي راكيتيتش الذي حاول ان يلمس الكرة لكن حركته تلك غالطت الحارس خوان سوريانو الذي اساء بدوره التقدير وولجت الكرة الى الشباك (32).

في الشوط الثاني تواصل الضغط الكاتالوني على دفاع اشبيلية، وقاد لويس سواريز هجمة سريعة ومن ثم ارسل كرة عرضية تلقاها البرازيلي كوتينيو ليضعها براسه داخل الشباك مسجلا الهدف الثاني له والثالث لفريقه (53).

وبعد دقيقة واحدة فقط من الهدف الثالث، نجح سيرجيو ربوترو في اضافة الهدف الرابع على اثر تلقيه تمريرة ذكية جدا من الارجنتيني ليونيل ميسي.

الفريق الاندلسي التائه، أعلن عن وجوده في المباراة بهدف سجله البرازيلي غيليرمي أرانا بقذيفة قوية استقرت في مرمى الحارس سيلسين (68).

هدف اشبيلية اشعر الكاتالونيين بالخوف فكثفوا من هجماتهم بحثا عن هدف الاطمئنان الذي تحقق قبل نهاية الوقت الاصلي بدقيقة عبر لويس سواريز مستفيدا من عرضية قام بها جوردي البا.

وفي الوقت بدل الضائع، ختم ليونيل ميسي مهرجان الأهداف بتوقيعه على الهدف السادس مستثمرا تبادل سريع للكرة بين لاعبي البارسا داخل منطقة جزاء اشبيلية.

أبرز أحداث المباراة

نهاية المباراة بفوز عريض لبرشلونة الذي حجز مقعدا في نصف نهائي كأس الملك.

دق (90+2) الهدف السادس لبرشلونة: جملة كروية جميلة من هجوم برشلونة يختمها ميسي بشكل جيد.

دق (89) هدف خامس لبرشلونة: عرضية من جوردي البا نحو سواريز والاخير يضعها دون عناء في المرمى الاندلسي.

دق(80): ميسي على غير عادته يضيع فرصة سهلة لتحقيق الهدف الخامس لبرشلونة عندما سدد من مسافة قريبة لكن حارس اشبيلية يتصدى بشجاعة.

دق (68) هدف أول لإشبيلية: البرازيلي جيليرمي أرانا يصوب قذيفة استقرت في مرمى الحارس سيلسين.

دق (54) الهدف الرابع لبرشلونة: تمريرة حاسمة من ميسي نحو سيرجيو روبرتو والاخير يسدد بقوة داخل مرمى اشبيلية.

دق (53) هدف ثالث لبرشلونة: عرضية محكمة من سواريز وكوتينيو من راسية يغالط الحارس سوريانو.

نهاية الشوط الاول بتقدم برشلونة 2-0 معادلا بذلك نتيجة مباراة الذهاب.

دق (32) الهدف الثاني لبرشلونة: تمريرة ذكية من ارثر ميلو في العمق في اتجاه راكيتيتش وسوء تقدير من الحارس خوان سوريانو يكلف فريقه هدفا ثانيا.

دق (24) إشبيلية يضيع ركلة جزاء: روك ميسا يتعرض للدفع من قبل بيكيه والحكم بمساعدة تقنية "الفار" يعلن عن ضربة جزاء لاشبيلية لكن الحارس ياسبر سيليسن ينجح في التصدي أمام بانيغا.

- كوتينيو يسجل هدفه الثاني في مسابقة كأس ملك إسبانيا

دق (13)هدف لبرشلونة: ميسي يحصل على ركلة جزاء بعد تعرضه للعرقلة من قبل كوينسي بروميس وكوتينيو يحولها الى هدف اول للبارسا.

دق (7): ميسي يتوغل ومن زاوية مغلقة يسدد لكن الدفاع الاندلسي بالمرصاد.

- بداية اللقاء بين برشلونة واشبيلية

وفي مباراة ثانية، تغلب ريال بيتيس الأربعاء على ضيفه اسبانيول 3-1 بعد التمديد في إياب الدور ربع النهائي.

وتخلف بيتيس بهدف في الشوط الأول سجله البرازيلي ليو باتيستاو في الدقيقة 33 بعدما ارتقى لكرة نفذها فيكتور سانشيز من ركلة حرة، وتابعها برأسه في أسفل الزاوية اليسرى.

وأدرك بيتيس التعادل في ربع الساعة الأخير من عمر اللقاء، عندما مرر خواكين كرة موزونة الى الأرجنتيني جيوفاني لو سيلسو تابعها بيسراه في أسفل الزاوية اليمنى

ونجح خواكين ولو سيلسو في جر اسبانيول الى شوطين إضافيين حسمهما ريال بيتيس بهدفين آخرين مستفيدا من النقص العددي في صفوف الضيوف بعد طرد مارك روكا في الوقت المحتسب بدلا من ضائع (90+4).

ومنح سيرجيو ليون التقدم لبيتيس بعد تمريرة من لورن موريون (95)، وحسم الجزائري عيسى مندي النتيجة بالهدف الثالث بعد ان تابع في الشباك كرة وصلته من ركنية (99).

وكان الفريقان تعادلا 1-1 ذهابا الأسبوع الماضي.

وكان فالنسيا أول المتأهلين بفوزه على خيتافي 3-1 إيابا الثلاثاء بعد أن خسر أمامه ذهابا صفر-1.

وتختتم مباريات ربع النهائي الخميس بلقاء جيرونا مع ريال مدريد (الذهاب 2-4).