برشلونة يبحث عن الوصول لنصف نهائي كأس الملك من قبل beIN SPORTS February 3, 2021 09:24 1:12 دقيقة يحل برشلونة اليوم الأربعاء ضيفاً ثقيلاً على غرناطة بحثاً عن مقعد في نصف نهائي كأس ملك إسبانيا. تقارير إخبارية غرناطة كأس ملك إسبانيا -آخر الفيديوهات 6:41 دقيقة مانشستر يونايتد يفترس ساوثهامبتون ويهزمه بتساعية 0:20 دقيقة إشبيلية إلى نصف نهائي كأس ملك إسبانيا 0:25 دقيقة يوفنتوس يهزم إنتر ويضع قدماً في نهائي كأس إيطاليا 2:28 دقيقة وولفرهامبتون يستغل أخطاء أرسنال ويحقق فوزاً ثميناً 1:45 دقيقة جائحة كورونا تلقي بظلالها على "الميركاتو الشتوي" 0:27 دقيقة توديبو من برشلونة إلى نيس على سبيل الإعارة 0:25 دقيقة وست بروميتش يضمّ نايلز من أرسنال على سبيل الإعارة 1:01 دقيقة بارتي إلى ثالث أدوار "يارا فالي كلاسيك" 0:30 دقيقة ساوثهامبتون يستعير مينامينو من ليفربول 4:19 دقيقة لا فائز في مزايدة حقوق بث الدوري الفرنسي